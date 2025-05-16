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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня

    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

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    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    15 мая 2025, 21:38 • Новости дня
    В Стамбуле началась встреча российской делегации с главой МИД Турции

    В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Фидана с российской делегацией

    Tекст: Вера Басилая

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации, сообщил источник.

    Переговоры между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и российской делегацией стартовали в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, передает ТАСС.

    Обсуждение проходит без предварительных заявлений для прессы. Детали повестки встречи не раскрывались, журналистам доступ к переговорам ограничен.

    Ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером. Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая.

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    15 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Захарова посмеялась над вопросом об участии Германии в переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по Украине.

    Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

    «Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

    Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

    По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

    Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

    Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

    Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    15 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией в любых форматах

    Tекст: Вера Басилая

    Киев готов обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах, заявил в Анкаре спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Тихий заявил, что украинская делегация находится в Анкаре и ожидает прибытия Владимира Зеленского для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, Киев готов к переговорам «в любых форматах», передает ТАСС.

    По словам Тихого, после встречи Зеленского с Эрдоганом, которая запланирована на 13:00 по местному времени, появится больше ясности относительно дальнейших действий украинской стороны. Он добавил, что сейчас неясно, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле.

    Ранее сообщалось, что перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

    До этого стало известно, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Сенатор Константин Косачев заявил, что вероятность продвижения на этих переговорах существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.

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    15 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

    Ученая из России Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки, сообщило Министерство юстиции США.

    Министерство юстиции США подтвердило арест россиянки Ксении Петровой, которую задержали сотрудники таможенной и пограничной службы после прилета в аэропорт Бостона, передает ТАСС.

    Во время досмотра ее багажа была найдена коробка с эмбрионами когтистых лягушек. По словам следователей, на допросе Петрова заявила, что не была уверена, что биологический материал при въезде нужно декларировать.

    Ученой предъявлено обвинение в контрабанде товаров, за которую ей грозит до 20 лет лишения свободы по американскому законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стамбульском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России и гражданина Белоруссии с крупной партией смартфонов, техники, табака и меха.

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    15 мая 2025, 08:00 • Новости дня
    Турецкие политологи оценили инициативу Путина по переговорам в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов, выразили мнение газете Aydinlik Gazetesi турецкие эксперты.

    По мнению экспертов издания, европейские страны рассчитывали использовать затягивание конфликта на Украине для перевооружения украинской армии и укрепления военного присутствия в регионе, передает РИА «Новости».

    Эксперт Барыш Адыбейли отметил, что Европа ищет новую угрозу и может начать следующее противостояние с Россией.

    Журналист Дениз Берктай пояснил, что если бы США и Британия действительно захотели, то конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше компромиссным путем, однако этому, по его мнению, воспрепятствовали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной.

    Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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    15 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    Стало известно о проведении переговоров Турции, России и Украины

    В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.

    О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

    Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

    Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

    Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

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    15 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    В Иране потребовали немедленной отмены санкций для ядерной сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

    «Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях», – сказал Шамхани. Он заявил, что пойдет на уступки «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Шамхани заявил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, пригодного для создания оружия.

    Шамхани уточнил, что Иран согласен обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданских целей, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс.

    На вопрос о возможности немедленного заключения сделки в случае выполнения условий Ирана Шамхани ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана. Вашингтон выразил готовность заключить сделку с Ираном при условии отказа страны от создания ядерного оружия.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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