Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

Tекст: Денис Тельманов

Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.