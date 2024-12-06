Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

Tекст: Максим Попов

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.