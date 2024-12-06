В Нижнем Новгороде пожар охватил 8,4 тыс. кв. м склада, обрушилась кровля

Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии

Военный эксперт Лямин: Продвижение боевиков в Сирии создает угрозу для военных баз России

Риски для российских баз в Сирии усиливаются: боевики выходят на те рубежи, с которых удобно запускать дроны-камикадзе по прибрежным городам, где находятся базы. Подобные атаки были и раньше, но сейчас боевики могут их устраивать чаще и намного масштабнее, указал Юрий Лямин.

«Есть и другая проблема: города Хама и Хомс – это та ось, на которой держатся связи между разными частями Сирии. Сейчас боевики захватили Хаму. Если им удастся продвигаться дальше, возникнет угроза отрезания побережья от остальной части страны. Ситуация уже развивается по очень плохому сценарию, и если боевиков не сдержать – тогда возможен катастрофический сценарий: боевики могут пойти частично на Дамаск, частично на побережье», – отметил эксперт.

По словам Лямина, армии Башара Асада необходимо стягивать как можно больше боеспособных сил в район Хомса и не допустить дальнейшего продвижения боевиков, а российской и сирийской авиации – наносить максимально эффективные удары по бандформированиям. «Любыми путями нужно сдержать наступление на этом направлении. Нельзя допустить распада страны», – сказал он.

Эксперт также предположил, что на этом фоне другой важный в регионе игрок – Израиль – может счесть складывающуюся в Сирии ситуацию выгодной для себя, поскольку рассматривает угрозу от Ирана и проиранских сил в республике как более серьезную, чем со стороны боевиков.

«Если боевики продолжат наступление, они могут перерезать линии снабжения ливанской «Хезболлы», а для Израиля это будет просто подарком. Есть еще одно важное обстоятельство. За последний год Израиль часто бомбил силы, которые считал проиранскими. Если тот же Иран будет перебрасывать крупные силы в Сирию, существует угроза того, что Израиль начнет их бомбить по дороге. Ввод крупных сил из Ирана или проиранских из Ирака Тель-Авив может воспринять как прямую угрозу себе», – заключил Юрий Лямин.

Ранее в четверг под контроль боевиков перешел крупный город Хама, что открыло им дорогу на важный логистический узел Хомс. Как заявила сирийская армия, ее подразделения оставили Хаму, «чтобы сохранить жизни гражданских и предотвратить городские бои», передает Reuters.

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что «если сирийцы сдадут так же легко и Хомс, придется задуматься об эвакуации баз». «Ставки повышаются. Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна», – полагает он.

Напомним, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (группировка признана террористической и запрещена в России) нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб в конце ноября. До этого в течение четырех лет этот район оставался относительно спокойным благодаря договоренностям между Россией и Турцией – линия фронта была в значительной степени заморожена с 2020 года.

Боевые действия возобновились недалеко от турецкой границы. Наступление боевики начали с удерживаемых ими районов северо-западной Сирии. 30 ноября боевики установили контроль над крупным городом Алеппо.