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В Сарове задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров
В нижегородском Сарове задержан 29-летний мужчина по подозрению в жестоком убийстве двух пенсионеров
В Сарове задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух пенсионеров, тела которых были обнаружены с признаками насильственной смерти в квартире на проспекте Ленина.
По данным Telegram-канала СК по Нижегородской области, в Сарове был задержан 29-летний местный житель по подозрению в жестоком убийстве двух пенсионеров. Преступление произошло в одной из квартир на проспекте Ленина, где были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.
Как сообщает сайт СК по Нижегородской области, в рамках расследования ведется комплекс следственных действий. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели. Эти меры направлены на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Следователи СК сотрудничают с оперативными органами МВД, чтобы установить детали происшествия. Расследование продолжается, и все собранные материалы будут тщательно изучены для дальнейшего судебного разбирательства.
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