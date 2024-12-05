В Сарове задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров

В нижегородском Сарове задержан 29-летний мужчина по подозрению в жестоком убийстве двух пенсионеров

Tекст: Мария Иванова

По данным Telegram-канала СК по Нижегородской области, в Сарове был задержан 29-летний местный житель по подозрению в жестоком убийстве двух пенсионеров. Преступление произошло в одной из квартир на проспекте Ленина, где были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.

Как сообщает сайт СК по Нижегородской области, в рамках расследования ведется комплекс следственных действий. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели. Эти меры направлены на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Следователи СК сотрудничают с оперативными органами МВД, чтобы установить детали происшествия. Расследование продолжается, и все собранные материалы будут тщательно изучены для дальнейшего судебного разбирательства.

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