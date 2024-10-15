Ульяновский пенсионер расстрелял соседей и погиб в перестрелке с полицией

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что инцидент произошел на улице Варейкиса. Прибывшие на место сотрудники полиции столкнулись с вооруженным мужчиной в дверном проеме, который произвел несколько выстрелов.

Полицейский применил табельное оружие, ранив нападавшего. На место вызвали бригаду скорой помощи, но до приезда медиков мужчина скончался, несмотря на оказанную доврачебную помощь.

По предварительным данным, пенсионер 1958 года рождения посчитал, что соседи шумят, и, вооружившись зарегистрированным карабином «Сайга», застрелил мужчину и женщину, проживавших этажом выше.

Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту убийства и покушения на жизнь сотрудников полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подольске сотрудники ГАИ были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки автомобиля с затонированными стеклами, водитель которого попытался скрыться. Пассажир автомобиля открыл огонь по полицейским.

Кроме того, в Стерлитамаке полицейские задержали мужчину с применением табельного оружия после его нападения с ножом на правоохранителей, один из которых был ранен.

