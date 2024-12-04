Путин заявил о невозможности запрета биткойна

Путин заявил, что никто не может запретить биткойн

Tекст: Дарья Григоренко

«Естественным образом происходят процессы, связанные с применением других инструментов. Вот, например, биткойн, кто может запретить? Да никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии. И чего бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что все элементы национальной цифровой инфраструктуры финансового сектора в России сформированы и работают, что является конкурентным преимуществом.

Напомним, в ноябре курс биткойна превысил 97 тыс. долларов, обновив исторический максимум, что связано с обещаниями Дональда Трампа превратить США в глобальный криптовалютный хаб.