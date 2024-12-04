Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

Начальники управлений и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Tекст: Антон Антонов

В отставку «одновременно подали» начальники управлений и старшие секретари. Решение об отставке было принято на заседании руководящего состава администрации. Заседание состоялось под руководством главы администрации президента Чон Чжин Сока, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

О желании уйти в отставку сообщил советник президента по национальной безопасности Син Вон Сик, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Парламент проголосовал за его отмену. Позднее сам Юн Сок Ель подтвердил согласие с этим решением, после чего командование военным положением было расформировано.

Ведущая партия южнокорейской оппозиции – Демократическая партия – заявила о намерении начать процедуру импичмента, если президент не подаст в отставку, в то время как лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун призвал отправить в отставку министра обороны Ким Ен Хена.