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Взрывы прогремели в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Во вторник в Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, которая также была объявлена в Николаевской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.
Украинский телеканал «5 канал» сообщил о взрывах в Одессе, которые произошли на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. По данным канала, «в Одесской области было слышно взрывы», о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действовала в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях по состоянию на 16.05, передает РИА «Новости».
Ранее украинское издание «Телеграф» информировало о серии взрывов в городе Шостка Сумской области, а «Общественные новости» сообщали о взрывах в Киеве и Херсоне.
Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины.
Российские Вооруженные силы во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.
До этого в Одессе также произошел взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.