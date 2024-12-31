Взрывы прогремели в Одессе

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Tекст: Мария Иванова

Украинский телеканал «5 канал» сообщил о взрывах в Одессе, которые произошли на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. По данным канала, «в Одесской области было слышно взрывы», о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действовала в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях по состоянию на 16.05, передает РИА «Новости».

Ранее украинское издание «Телеграф» информировало о серии взрывов в городе Шостка Сумской области, а «Общественные новости» сообщали о взрывах в Киеве и Херсоне.

Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

Российские Вооруженные силы во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

До этого в Одессе также произошел взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.