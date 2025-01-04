Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Минобороны рассказало о 450 тыс сеансов управления спутниками в 2024 году
Космические войска России провели 450 тыс сеансов управления спутниками в 2024 году
Космические войска РФ в 2024 году провели более 450 тыс. сеансов управления спутниками, а также осуществили свыше 120 тыс. сеансов обеспечения управления, что свидетельствует о высокой активности и эффективности работы.
Министерство обороны России сообщило, что в 2024 году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил провели около 450 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Об этом передает ТАСС.
В Минобороны пояснили, что в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы также осуществили более 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. Одна из основных функций Космических войск – запуск спутников на орбиты и управление системами двойного назначения в интересах Вооруженных сил РФ.
Министерство также рассказало о продолжении работ по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. Эти разработки ведутся для переоснащения командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова, что позволит внедрить новые технологии управления российской орбитальной группировкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил, восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.
Министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости создания научно-технических центров для развития средств навигации и противодействия космическим угрозам. Космический аппарат, запущенный ракетой «Союз-2.1а», достиг целевой орбиты и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, его системы работают в штатном режиме.