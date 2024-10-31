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Минобороны штатно вывело на орбиту космический аппарат
Ракета «Союз-21а» вывела космический аппарат на орбиту с Плесецка
Космический аппарат, запущенный ракетой «Союз-2.1а», достиг целевой орбиты и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, его системы работают в штатном режиме.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела космический аппарат на расчетную орбиту. Все этапы запуска прошли в штатном режиме. После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.
Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь с аппаратом, все его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что ракета-носитель «Союз-21а» успешно стартовала с космодрома Плесецк.