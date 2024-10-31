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    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    29 комментариев
    31 октября 2024, 13:41 • Новости дня

    Минобороны штатно вывело на орбиту космический аппарат

    Ракета «Союз-21а» вывела космический аппарат на орбиту с Плесецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космический аппарат, запущенный ракетой «Союз-2.1а», достиг целевой орбиты и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, его системы работают в штатном режиме.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела космический аппарат на расчетную орбиту. Все этапы запуска прошли в штатном режиме. После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.

    Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь с аппаратом, все его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что ракета-носитель «Союз-21а» успешно стартовала с космодрома Плесецк.

    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

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    28 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома

    Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове в результате удара по зданию Госпрома, расположенного в центре города, разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

    По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах В нем размещался Совнарком Советской Украины, когда Харьков был столицей УССР.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в зданиях поблизости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    29 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Самолеты ВКС России прибыли в ЮАР с дружественным визитом

    Самолеты Ту-160 ВКС России прибыли в ЮАР с официальным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолетов ВКС России, включая Ту-160, для демонстрации оборонного сотрудничества и проведения двустороннего семинара.

    В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолеты Ил-62 и Ан-124. Визит пройдет с 29 октября по 2 ноября и направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран, сообщает ТАСС.

    Южноафриканские национальные силы обороны приветствовали российские ВКС. В рамках мероприятия планируется двусторонний семинар с участием технических специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.

    По информации Министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, два ракетоносца Ту-160 должны прибыть 29 октября поздним вечером на базу ВВС ЮАР Waterkloof, расположенную в пригороде Претории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун для участия в военно-морских учениях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ЮАР начались совместные военно-морские учения с участием России, Китая и Южно-Африканской Республики. Фрегат «Неустрашимый» прибыл в порт ЮАР для участия в этих учениях.

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    29 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Комета ATLAS разрушилась после сближения с Солнцем

    Комета C/2024 S1 (ATLAS) разрушилась при сближении с Солнцем

    Комета ATLAS разрушилась после сближения с Солнцем
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете благодаря своей яркости, разрушилась при прохождении перигелия 28 октября, лишив жителей Северного полушария возможности наблюдать за ней.

    Комета C/2024 S1 не смогла выдержать близкого прохода к Солнцу и была разрушена, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что что разрушение кометы произошло 28 октября около 10.00 по московскому времени.

    Ранее Московский планетарий предупреждал о возможном разрушении кометы после прохождения перигелия, что лишило бы жителей Северного полушария возможности наблюдать это астрономическое явление. Особенностью кометы было то, что она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины и стать видимой даже при дневном свете.

    Михаил Леус отметил в своем канале: «Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была разрушена». Таким образом, астрономы и любители звездного неба лишились возможности наблюдать за уникальным небесным явлением.

    12 октября сообщалось, что комета Цзыцзиньшань-ATLAS достигнет минимального расстояния от Земли – 70 млн км, после чего на две-три недели станет видна на вечернем небе Северного полушария без телескопа.

    Ранее сообщалось, что выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не столкнулся с кометой Цзыцзиньшань, обнаруженной китайской обсерваторией.

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    28 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

    ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен частной собственности.


    Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.

    В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.

    В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.

    «Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.

    Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.

    В Белгородской области дежурные средства  ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.

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    29 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    За сутки военные уничтожили 64 украинских беспилотников над шестью регионами

    Минобороны уничтожило 64 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток российские силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

    Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки были уничтожены 64 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. Всего атакам подверглись шесть регионов России.

    В течение ночи 21 дрон был уничтожен средствами ПВО. Из них 13 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть над Брянской, по одному дрону над Воронежской и Курской областями.

    В дневное время дополнительные атаки были зафиксированы в Курской области, где сбили еще 18 БПЛА. В Брянской области силы ПВО перехватили 11 дронов, в Орловской и Липецкой областях – по шесть. Два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, причиняя значительный ущерб частной собственности. Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, о чем сообщило Минобороны. В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    29 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    США столкнулись с дефицитом ракет для ПВО

    США истощили запасы ракет ПВО для конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США сталкиваются с истощением запасов некоторых видов ракет ПВО, что затрудняет их способность реагировать на конфликты в таких регионах, как Ближний Восток и Украина, в частности, в связи с участием в защите Израиля от ударов Ирана.

    США сталкиваются с дефицитом некоторых типов ракет для противовоздушной обороны, что ограничивает их возможности реагирования на международные конфликты, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Истощение запасов ракет становится особенно важным в свете текущих событий на Ближнем Востоке и на Украине, а также потенциальных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты объясняют это отсутствием развитой оборонной промышленной базы, способной удовлетворить потребности масштабных и затяжных войн.

    Элиас Юсиф, замдиректора программы по обычной обороне в Стимсоновском центре, отметила, что США не были готовы к таким долгосрочным конфликтам, что стало серьезным вызовом для оборонного планирования. Собеседники издания также подчеркнули, что за последние годы США активно накапливали запасы ракет ПВО, но их использование резко возросло, что вызывает обеспокоенность в Пентагоне. Для быстрого увеличения производства необходимо открытие новых сборочных линий и расширение мощностей, что требует значительных инвестиций от оборонных предприятий.

    Наибольший дефицит наблюдается в ракетах Standard Missile, которые США используют для защиты Израиля от иранских ударов и противодействия атакам хуситов на западные корабли в Красном море. С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года США запустили более 100 таких ракет. Однако без гарантии Пентагона на длительные и крупные закупки предприятия неохотно идут на расширение производственных мощностей.

    Ранее отмечалось, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе. Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявлял американский миллиардер Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт бюджетного управления Конгресса США Эрик Лабс сообщил, что корабли американских Военно-морских сил сейчас находятся в худшем состоянии за последние четверть века, в то время как в отрасли наблюдается дефицит кадров.

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    29 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями

    Военные из группировки «Юг» в ДНР обезвредили 560 украинских дронов сетями

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты Южной группировки войск в ДНР разработали систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей, за два месяца они обезвредили 560 беспилотников ВСУ, сообщили российские военные.

    По словам военнослужащих, идея родилась недавно, и для ее реализации имеется все необходимое оборудование, передает ТАСС.

    «Фактически мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», – заявил представитель группировки.

    За последние два месяца с помощью этой разработки было обезврежено 560 украинских беспилотников, среди которых были как разведывательные, так и ударные аппараты.

    Ранее российский военный рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

    Также российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

    До этого танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды».

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    29 октября 2024, 05:29 • Новости дня
    Стало известно о запуске «Шэньчжоу-19» 30 октября

    Китай запустит «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на космодром Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай запустит корабль «Шэньчжоу-19» с экипажем из трех тайконавтов 30 октября с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере страны. Полет продлится до конца апреля или начала мая 2025 года.

    Китай запустит пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту 30 октября. Как передает ТАСС, запуск состоится с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере Китая. Возвращение команды «Шэньчжоу-18», находящейся на орбите в течение полугода, планируется на 4 ноября.

    Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» состоит из трех тайконавтов: Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в команде. Командиром экспедиции будет Цай Сюйчжэ, ранее принимавший участие в миссии «Шэньчжоу-14». Остальные два участника впервые отправятся в космос. Команда пробудет на станции до конца апреля или начала мая 2025 года.

    Китайская космическая станция, находящаяся на высоте около 400 км, будет функционировать более десяти лет. Станция рассчитана на пребывание трех человек, но во время ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос. В 2022 году станция начала работу в штатном режиме и доступна для международных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые призвали ускорить разработку ядерного оружия и тяжелых ракет-носителей для защиты Земли от астероидов. При этом Китай отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными.

    Ранее посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» совершил успешную посадку в районе Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны.

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    29 октября 2024, 08:20 • Новости дня
    «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта

    ИСДМ «Земледелие» Ростеха дистанционно заминировала территорию противника за линией фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» заминировала территорию, находящуюся под контролем врага, обеспечивая защиту своих позиций и затрудняя передвижение противника.

    Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», производимые в Ростехе, способны минировать территорию противника за линией фронта, сообщает Telegram-канал Ростеха. Техника функционирует по принципу реактивных систем залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет с боеприпасами, начиненными различными типами мин. Это позволяет организовывать минные заграждения на значительном отдалении от боевых позиций.

    «Земледелие» отличается высокой дальнобойностью, что позволяет создавать минные заграждения на территории, подконтрольной противнику, даже на площади нескольких футбольных полей. Это снижает риск для расчетов, так как они остаются на безопасном расстоянии от огневых позиций. Организованное таким образом минное поле может сорвать ротацию войск противника или затруднить их передвижение в сторону фронта.

    Отличительной особенностью системы является возможность деактивации или самоликвидации взрывных устройств, что исключает риск подрыва на своих минах. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий. В Ростехе также подчеркнули, что инженеры постоянно работают над улучшением военной техники, учитывая опыт применения в зоне СВО, с целью повышения боевого могущества, дальнодействия и защищенности машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области для пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, а система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

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    30 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Ростех создал «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка»

    Ростех начал поставки радиопоглощающих комплектов для ТОС-2 «Тосочка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» начал поставки маскировочных комплектов для огнеметных систем ТОС-2, которые уже доказали свою эффективность в зоне СВО.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, начал поставки радиопоглощающих маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 («Тосочка»). Первые такие комплекты уже начали использовать в зоне специальной военной операции, где они подтвердили свою эффективность в полевых условиях.

    Новая маскировка состоит из радиопоглощающей ткани и панелей с маскировочным материалом, который крепится на броне и не препятствует движению техники. Эта технология позволяет скрывать орудие от обнаружения в различных условиях: как во время стоянки, так и на марше или при боевом применении.

    Материал покрытия способен поглощать излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает его эффективным в противодействии современным системам наведения и обнаружению с помощью тепловизоров и других приборов.

    Покрытие допускает длительное использование, так как оно устойчиво к накапливанию пыли и грязи, которые легко смываются водой, не снижая эффективности маскировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, а в Польше назвали использование этого оружия в зоне СВО плохой новостью для ВСУ. Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО.

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    29 октября 2024, 23:42 • Новости дня
    Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19»

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно стартовал с космодрома Цзюцюань, он доставит трех астронавтов на орбитальную станцию «Тяньгун», сообщили СМИ.

    Космодром Цзюцюань расположен в провинции Ганьсу. Корабль стартовал с космодрома 30 октября в 4.27 по пекинскому времени (23.27 29 октября по мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Напомним, в экипаж входят трое тайконавтов: Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в команде. Командиром экспедиции является Цай Сюйчжэ, который участвовал в миссии «Шэньчжоу-14». Остальные участники впервые отправились в космос.

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    29 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Роботы «Курьер» с функцией стрельбы доставили в зону СВО

    Роботы «Курьер» начали работу в СВО, минируя и эвакуируя раненых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую. Разработчик отметил, что их задача – защита военнослужащих в зоне спецоперации.

    В зону специальной военной операции были отправлены первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер», способных автономно вести бой, минировать территорию и эвакуировать раненых, сообщает ТАСС.

    Разработчик комплекса Михаил отметил, что основная цель их создания – обеспечить безопасность военнослужащих, позволив им управлять роботами на безопасном расстоянии от врага. «Курьеры» могут использовать различные виды оружия для выполнения боевых задач.

    В «Народном фронте» уточнили, что на передовой уже активно используются более 50 таких комплексов, а в ближайшее время планируется передача дополнительных 20 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия для бойцов СВО, разработанные инженерами из Кулибин-клуба. Роботизированные комплексы для обнаружения бронированных объектов «Соболятник» и «Сова» успешно прошли испытания на полигонах и сейчас находятся в стадии апробации в боевых условиях. Российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

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    29 октября 2024, 06:46 • Новости дня
    В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник

    Силы ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области нет. Власти Брянской области продолжают следить за обстановкой и предупреждают население о необходимости оставаться бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за сутки сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

    Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов, пострадавших нет, однако был нанесен значительный ущерб частной собственности.

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

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    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

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    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

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    Как Латвия растоптала права русского населения

    Россия усиливает борьбу за права русского населения в Прибалтике. «Речь идет об откровенной дискриминации русских, имеющей системный характер», заявляют в МИД и начинают процедуру привлечения Латвии к международной судебной ответственности. Как и в чем именно проявляется дискриминация русских? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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