Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.



Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

