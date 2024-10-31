Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
ВКС России успешно запустили ракету «Союз-21а» с космодрома Плесецк
ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-21а» с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в министерстве обороны.
Запуск состоялся 31 сентября в 10.51 по московскому времени. Ракета, оснащенная космическим аппаратом, предназначенным для нужд Министерства обороны России, была запущена боевым расчетом космических войск, передает ТАСС.
Минобороны успешно запустило ракету «Ангара-1.2» с Плесецка.
В мае 2024 года Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами с космодрома Плесецк.
В феврале 2024 года ВКС России успешно провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны также с площадки Плесецка.