  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
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    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня

    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    17 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29

    Туск заявил о возможной скорой передаче Украине истребителей МиГ-29

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29, ожидаемых от Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявил о возможности скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29, передает ТАСС.

    На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TVP Info, Туск сказал: «Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас».

    Он добавил, что пока не может подтвердить, что решение близко, но выразил надежду на скорое объявление хороших новостей.

    Ранее, в начале декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в готовящиеся пакеты военной помощи для Киева. Однако в тот же день министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил наличие интенсивных переговоров с НАТО по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша пообещала передать Киеву 13 самолетов МиГ-29, но позже вице-премьер Польши заявил о невозможности выполнения этого обещания.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

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    17 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

    Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.

    Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.

    По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 17:37 • Новости дня
    Минобороны России: ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР – на 70%

    Минобороны РФ сообщило об освобождении 99,3% ЛНР и 70% ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Луганская Народная Республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%, сообщает Минобороны России, представив данные о текущей ситуации на итоговой коллегии.

    Министерство обороны России представило данные о текущей ситуации по освобождению территорий Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС. По информации, озвученной в докладе министра обороны Андрея Белоусова, 99,3% территории ЛНР находятся под контролем России, в то время как в ДНР этот показатель составляет 70%.

    В докладе также указано, что в Запорожской области освобождено 73,9% территории, а в Херсонской – 76%. Эти данные представлены на слайдах к выступлению министра на итоговой коллегии ведомства.

    По сравнению с первым кварталом текущего года, когда общая площадь освобожденных территорий составляла 407 кв. км, к концу года этот показатель вырос до 4 377 кв. км, что свидетельствует об интенсивности операций российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России освободило населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, продвинувшись вглубь обороны противника. Президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что слово «мы» приобрело особый смысл для граждан страны. Командование Вооруженных сил Украины смогло сократить случаи дезертирства у населенного пункта Надия, но такие меры могут привести к большим и необоснованным потерям.

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    16 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Обвиняемый в деле о сухпайках отказался признать вину

    Ковалевич не признал вину в деле о некачественных сухпайках для армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич, обвиняемый в деле о некачественных сухпайках, отказался признать вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Заседание проходило в Басманном суде Москвы, где обсуждалось продление меры пресечения. Следователь отметил, что обоснованность обвинений подтверждается материалами дела, включая свидетельские показания и экспертизы, пишет ТАСС.

    По версии следствия, некачественные сухпайки поставлялись в войска по завышенной стоимости даже в условиях специальной военной операции. В рационах якобы заменялась говядина на курятину и свинину, снижалась энергетическая ценность. Экспертиза установила, что продукция не соответствовала техническим условиям и была запрещена к использованию.

    Дело расследуется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Обвиняемыми проходят совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, находящиеся под стражей. Бизнесмен Игорь Котельников, также обвиняемый, умер в СИЗО.

    В качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Срок следствия по делу продлен до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания АО «Грязинский пищевой комбинат» для Минобороны остается невозмещенным. Следствие устанавливает точный ущерб по этому делу, и суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых. Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал ей в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.

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    16 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Белоусов заявил о признании США России постоянной угрозой безопасности

    Белоусов: США считают Россию постоянной угрозой безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США обозначили Россию источником постоянной угрозы и продолжают наращивать элементы своей противоракетной обороны.

    Белоусов заявил, что Соединенные Штаты Америки признали Россию источником «непосредственной и постоянной угрозы». Как сообщает РИА Новости, заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что такие оценки усиливаются на фоне укрепления американской глобальной системы противоракетной обороны.

    Белоусов отметил, что продолжает увеличиваться боеспособность американских элементов ПРО, что представляет дополнительную угрозу для России. «Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США», – заявил министр.

    Кроме того, по словам Белоусова, решения на саммите НАТО и доктринальные документы свидетельствуют о возможности военного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие десятилетия. «Деятельность министерства обороны строится с учетом обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    16 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Белоусов отметил рост выживаемости раненых в Российской армии

    Белоусов заявил о росте выживаемости раненых благодаря медэвакуации и реабилитации

    Tекст: Вера Басилая

    В России благодаря авиамедицинской эвакуации и развитию медицины выживаемость раненых значительно возросла, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о значительном росте показателя выживаемости раненых в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    По его словам, стало возможным благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, использованию военных санитарных поездов и развитию комплексной медицинской реабилитации.

    Белоусов отметил, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, а также в окружных и центральных военно-медицинских учреждениях. Министр выразил благодарность Министерству здравоохранения России и Федеральному медико-биологическому агентству за создание дополнительного коечного фонда и помощь в долечивании раненых.

    Министр обороны также подчеркнул необходимость повышения уровня тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Он потребовал обеспечить сокращение сроков медицинской эвакуации и улучшение подготовки военнослужащих в области оказания первой помощи. Белоусов подчеркнул, что в следующем году планируется обучение более 7 тыс. инструкторов, которые будут передавать навыки первой помощи военнослужащим.

    Министр также указал на важность доработки современных средств оказания первой помощи и дооснащение медицинских подразделений средствами защиты для эвакуации. В настоящее время уровень оснащенности составляет 40%, но цель – достичь стопроцентного оснащения. Министр призвал к расширению использования малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы, для эвакуации раненых.

    Кроме того, Белоусов потребовал повысить укомплектованность войсковых медицинских подразделений средним и младшим медперсоналом до 98%, что будет осуществляться за счет дополнительного материального стимулирования. Также обсуждается сокращение сроков протезирования для военных, пострадавших в ходе специальной военной операции.

    «При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза – в среднем до трех месяцев», – отметил Белоусов.

    Планируется строительство семи новых реабилитационных центров, что позволит ускорить процесс протезирования и реабилитации, а также обеспечить предоставление услуг вблизи мест жительства и службы военнослужащих.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

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