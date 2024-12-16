Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Белоусов призвал завершить формирование новых военных округов
Белоусов заявил о необходимости завершить формирование новых военных округов
Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.
Белоусов заявил о необходимости завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это мера является ответом на расширение НАТО в направлении российских границ.
Кроме того, министр отметил необходимость уточнения численности Вооруженных сил России в связи с изменяющейся обстановкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов. Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев – войска Московского округа. Также созданы военные прокуратуры для новых округов МВО и ЛенВО.