Белоусов призвал завершить формирование новых военных округов

Белоусов заявил о необходимости завершить формирование новых военных округов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белоусов заявил о необходимости завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это мера является ответом на расширение НАТО в направлении российских границ.

Кроме того, министр отметил необходимость уточнения численности Вооруженных сил России в связи с изменяющейся обстановкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов. Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев – войска Московского округа. Также созданы военные прокуратуры для новых округов МВО и ЛенВО.