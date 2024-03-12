Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Созданы военные прокуратуры для новых округов МВО и ЛенВО
Военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО), заново создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).
Исполняющим обязанности военного прокурора МВО стал Андрей Кашковский, ЛенВО – Антон Миронов, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что новые Ленинградский и Московский военные округа сформированы, поскольку существуют угрозы, связанные с расширением НАТО.