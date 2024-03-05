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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 13:00 • Новости дня

    Шойгу: МВО и ЛВО созданы из-за связанных с НАТО угроз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые Ленинградский и Московский военные округа сформированы, поскольку существуют угрозы, связанные с расширением НАТО на восток и созданием его инфраструктуры у российских границ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Российская сторона предприняла шаги по усилению группировок войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях на фоне наращивания военного потенциала Североатлантического альянса у границ и вступления в него Финляндии и в перспективе Швеции, сказал Шойгу на совещании с руководством ВС России. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Для этого были созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа. Это позволит существенно повысить эффективность управления войсками страны.

    За военными округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы.

    ВС России продолжат улучшать свой состав и структуру соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.

    Реконструированный штаб Московского военного округа (МВО) получит передовые защищенные системы связи и средства отображения обстановки, подчеркнул министр.

    Площадь здания составила почти 16 тыс. квадратных метров. В него заведены современные коммуникационные и инженерные сети, но исторические интерьеры и фасад полностью сохранены.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    2 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.

    Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.

    Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.

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    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией

    Журналист Кеппель: Офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией

    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем Youtube-канале.

    По его словам, подобными разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну, и они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью, передает РИА «Новости».

    Кеппель раскритиковал военных за легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.

    Он добавил, что нет никакого осознания огромной опасности сложившейся ситуации.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

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    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

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    3 марта 2024, 06:05 • Новости дня
    За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

    Средства ПВО сбили за ночь 38 украинских беспилотников над Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    При этом в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    4 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что разведка подтвердила успешное уничтожение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесло удар по командному пункту украинских Вооруженных сил на купянском направлении,

    После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, по данным разведки, цель была успешно поражена.

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    3 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии

    WSJ: Перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных о потенциальном использовании дальнобойной ракеты Taurus Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, произошедшее вызвало ярость в Германии.

    Как пишет The Wall Street Journal, из перехвата беседы следует, что военные США, Британии и Франции находятся на Украине и помогают Киеву обслуживать сложную западную технику, хотя перечисленные страны отрицают наличие там своих военных. По мнению издания, это может осложнить отношения Германии и НАТО, передает «Коммерсант». Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

    WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. Источники сообщили, что WebEx часто используется для переговоров чиновников и военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    4 марта 2024, 18:14 • Новости дня
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    Бывший советский аэродром Албания передала авиации НАТО
    @ Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Албания предоставила военный аэродром Кучова, который был построен СССР, для размещения на его территории ВВС стран НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.

    По словам официального представителя альянса Дилана Уайта, реконструкция авиабазы является стратегической инвестицией, позволяющей укрепить позиции на Западных Балканах, передает ТАСС.

    Аэродром находится в 80 км от столицы Албании, стоимость реконструкции, которая ведется с 2019 года, составила 50 млн евро.

    Премьер-министр Албании Эд Рама заявил, что эта база станет еще одним элементом безопасности на Западных Балканах. Он связал открытие авиабазы с «угрозой», якобы исходящей от России.


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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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