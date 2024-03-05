Шойгу: МВО и ЛВО созданы из-за связанных с НАТО угроз

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская сторона предприняла шаги по усилению группировок войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях на фоне наращивания военного потенциала Североатлантического альянса у границ и вступления в него Финляндии и в перспективе Швеции, сказал Шойгу на совещании с руководством ВС России. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Для этого были созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа. Это позволит существенно повысить эффективность управления войсками страны.



За военными округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы.

ВС России продолжат улучшать свой состав и структуру соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.

Реконструированный штаб Московского военного округа (МВО) получит передовые защищенные системы связи и средства отображения обстановки, подчеркнул министр.

Площадь здания составила почти 16 тыс. квадратных метров. В него заведены современные коммуникационные и инженерные сети, но исторические интерьеры и фасад полностью сохранены.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.