Израиль атаковал военные объекты в Латакии со стороны моря

Самолеты Израиля нанесли удары по складам с ракетами в Латакии в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, израильские самолеты совершили ракетные удары по военным объектам в Латакии на северо-западе Сирии. Атака произошла со стороны Средиземного моря, о чем сообщило Al-Hadath. Основной целью нападения стали склады с ракетными вооружениями.



На данный момент точные данные о последствиях удара и потенциальных потерях не предоставлены. Напомним, что это не первый авиаудар Израиля по сирийской территории за последние дни.

Ранее, 3 января, израильские самолеты нанесли удары по оборонным предприятиям и складам с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо. Также под бомбардировку попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска. Эти агрессивные действия Израиля вызвали напряженность в регионе и вероятное усиление конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником. После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

