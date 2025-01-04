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    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске
    Маск призвал британского премьера уйти в отставку из-за сексуальных преступлений
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    32 комментария
    4 января 2025, 02:48 • Новости дня

    Израиль атаковал военные объекты в Латакии со стороны моря

    Самолеты Израиля нанесли удары по складам с ракетами в Латакии в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали склады с ракетными вооружениями в окрестностях сирийской Латакии, нанеся удары со стороны Средиземного моря, сообщает Al-Hadath.

    Как передает ТАСС, израильские самолеты совершили ракетные удары по военным объектам в Латакии на северо-западе Сирии. Атака произошла со стороны Средиземного моря, о чем сообщило Al-Hadath. Основной целью нападения стали склады с ракетными вооружениями.

    На данный момент точные данные о последствиях удара и потенциальных потерях не предоставлены. Напомним, что это не первый авиаудар Израиля по сирийской территории за последние дни.

    Ранее, 3 января, израильские самолеты нанесли удары по оборонным предприятиям и складам с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо. Также под бомбардировку попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска. Эти агрессивные действия Израиля вызвали напряженность в регионе и вероятное усиление конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником. После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Бербок призвала «убрать базы России из Сирии»

    Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

    Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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    3 января 2025, 11:10 • Новости дня
    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

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    3 января 2025, 21:41 • Новости дня
    Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совета Безопасности ООН представитель Палестины Рияд Мансур не смог сдержать слез, рассказывая о гибели палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы.

    Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе, передает РИА «Новости». Эмоции Мансура нахлынули, когда он рассказывал историю палестинского доктора, убитого в ходе израильского удара.

    В своей речи Мансур упомянул Махмуда Абу Нуджайлу, который погиб в результате атаки на больницу Эль-Ауда. Доктор оставил на доске для планирования операций послание: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас». Эти слова, переданные на заседании, вызвали у Мансура слезы.

    После этого, собравшись с силами, представитель Палестины продолжил свое выступление, акцентируя внимание на тяжелой ситуации в регионе и необходимости международного вмешательства для прекращения насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа. Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.

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    3 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, трем бригадам теробороны и морской пехоты ВСУ около Бондаревки, Дарьино, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой и Старой Сорочины, Погребков, Суджи и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Была отражена контратака штурмовой группы противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Викторовкой, Горналем, Гуево, Зазулевкой, Колмаковым, Лебедевкой, Мартыновкой, Михайловкой, Николаевкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Миропольем в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 бронемашины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

    Как ранее сообщали в Минобороны, всего ВСУ потеряли свыше 12455 военнослужащих за неделю.

    Накануне СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на Курскую область.

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    3 января 2025, 19:59 • Новости дня
    США начали строительство новой военной базы на севере Сирии

    США начали строительство военной базы на восточном берегу Евфрата в Айн-эль-Араб в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Север Сирии стал местом для создания новой военной базы США, куда уже доставлены строительные и военные материалы, а также боеприпасы.

    Американские вооруженные силы и западная коалиция разворачивают новую военную базу в Сирии на восточном берегу Евфрата, в районе города Айн-эль-Араб (Кобани), передает ТАСС.

    Источники в курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщили об этом телеканалу Al Hadath. С конца декабря прошлого года в этот район через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе были доставлены около 300 грузовиков с различными строительными и военными материалами.

    Среди грузов, доставленных на новосоздаваемую базу, значатся цементные блоки, электрогенераторы, топливные цистерны и боеприпасы. Эти материалы, по словам источников, необходимы для строительства и укрепления базы в стратегически важном районе на севере Сирии. Кроме того, в среду в район прибыла колонна из 50 грузовиков с дополнительным военным оборудованием, сборными постройками и бульдозерами, что свидетельствует о продолжающемся укреплении военной инфраструктуры США в этом регионе.

    Создание новой базы может изменить военно-политическую обстановку в регионе, где интересы различных стран и группировок часто пересекаются. Этот шаг может вызвать обеспокоенность у Турции, которая неоднократно выражала недовольство присутствием американских сил в регионе и их поддержкой курдских формирований.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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    3 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

    Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.

    Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.

    Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.

    Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2025, 22:54 • Новости дня
    Врачи оценили состояние пострадавших детей в ЛНР

    Состояние троих детей, пострадавших в ЛНР от взрыва, стабильно тяжелое

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

    Как сообщает ТАСС, состояние троих подростков, пострадавших от взрыва в Лисичанске, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все дети находятся под наблюдением медиков и проходят терапию, которая позволяет надеяться на положительную динамику.

    Пащенко добавила, что все дети в сознании, дышат самостоятельно и могут вставать с постели. Для их лечения проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

    Также сообщается, что еще двое детей получили ранения средней степени тяжести и находятся в травматологическом отделении. Один подросток проходит лечение в офтальмологии, другой – в хирургии.

    30 декабря Наталия Пащенко сообщила, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.

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    3 января 2025, 21:30 • Новости дня
    Стало известно о новых переговорах по прекращению огня в Газе

    ХАМАС подтвердило проведение переговоров с Израилем о прекращении огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.

    Как сообщает ТАСС, палестинское движение ХАМАС подтвердило проведение нового раунда непрямых переговоров с Израилем, которые состоятся третьего января в Дохе. Основной темой обсуждений станет полное прекращение огня в секторе Газа. Также в повестку дня включены вопросы вывода израильских военных из региона и возвращения перемещенных лиц в их дома на территории анклава.

    «Сегодня, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня [в анклаве], вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещенных лиц в свои дома на всей территории сектора», – говорится в заявлении ХАМАС.

    В опубликованном заявлении не указано, планируют ли стороны обсуждать вопрос обмена израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.

    Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.

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    3 января 2025, 18:05 • Новости дня
    СК завершил расследование дела четырех боевиков ВСУ о терактах в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Следственный комитет России завершил расследование дела против четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области в августе 2024 года.

    СК завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. В число обвиняемых входят Валерий Мальченко, Сергей Боченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко. Все четверо обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, сообщается в Telegram-канале СК.

    Следствием установлено, что в начале августа 2024 года указанные лица незаконно пересекли госграницу Россиии. Находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения и открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.

    13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен российскими военнослужащими. На данный момент они находятся в месте содержания военнопленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси, который участвовал в вооруженных действиях на территории Курской области.

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    4 января 2025, 00:23 • Новости дня
    Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине

    Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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    4 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Дипломат из Палестины зачитал послание погибшего врача

    Палестинский дипломат со слезами зачитал послание убитого врача из Газы в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара.

    Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами зачитал перед Советом Безопасности ООН послание убитого врача из сектора Газа, передает ТАСС. Доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице «Аль-Ауда», написал его незадолго до своей гибели в результате израильского авиаудара в ноябре 2023 года.

    В своем последнем послании доктор Нуджайла оставил слова: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас». Эти слова нашли на доске, где он работал. Мансур подчеркнул, что это свидетельство мужества и преданности медиков, трудившихся в нечеловеческих условиях.

    Он отметил, что утрата доктора Нуджайлы является трагедией не только для Газы, но и для всего мира. Эта эмоциональная речь прозвучала на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, связанного с событиями 7 октября 2023 года.

    Ситуация в регионе стала критической после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на израильскую территорию, что привело к военным действиям. Израиль начал операцию с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Боевые действия продолжаются, увеличивая напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начнется новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем в Дохе о прекращении огня в секторе Газа, включая обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 40 объектам ХАМАС в Газе, среди которых были командные центры. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа.

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    3 января 2025, 15:26 • Новости дня
    Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 40 объектам ХАМАС, включая командные центры, в Газе, сообщили в армии Израиля в пятницу.

    В результате авиаударов уничтожены центры командования и управления, а также пункты сбора членов организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение армии.

    Некоторые из подвергшихся атаке объектов находились на территории, ранее занимаемой школами. ВВС Израиля провели операцию в течение последнего дня, нанося удары по различным целям, связанным с ХАМАС.

    В конце декабря в результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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