Глава ВОЗ заявил, что удар рядом с его самолетом в Сане был нанесен Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Израиль нанес авиаудар по аэропорту столицы Йемена Саны. Удар произошел в нескольких метрах от самолета, в котором находился Гебрейесус вместе с делегацией ООН. В результате атаки, по его словам, здание аэропорта было повреждено.

Гебрейесус отметил, что один член экипажа получил ранения. Он описал инцидент как «нападение, которое привело к ненужным смертям, ранениям, панике и хаосу». Глава ВОЗ также подчеркнул, что этот случай является напоминанием об угрозах для гражданских лиц, гуманитарных и медицинских работников в зонах военных конфликтов.

В представительстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать произошедшее.

Напомним, директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус оказался в аэропорту Саны во время израильского удара.

Осенью йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.