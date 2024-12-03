В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
СМИ: Повреждение кабеля в Финляндии вызвал экскаватор
Helsingin Sanomat: Повреждение кабеля в Финляндии оказалось случайным из-за экскаватора
На территории Финляндии обнаружены два повреждения кабеля Global Connect в Эспоо и Вихти, одно из которых произошло из-за экскаватора во время земельных работ, сообщил газете Helsingin Sanomat директор службы безопасности мобильного оператора Elisa Яакко Валлениус.
По данным издания, на территории Финляндии были обнаружены два повреждения кабеля компании Global Connect, передает ТАСС.
Одно из повреждений произошло в городе столичного региона Эспоо, а второе в городе Вихти, где, как сообщил Валлениус, кабель был поврежден экскаватором во время земельных работ.
Он исключил диверсионный характер инцидента, подчеркнув, что повреждение было случайным и уже устранено утром во вторник.
«К сожалению, такие повреждения случаются», – сказал он.
В настоящее время компания Global Connect ведет работу над восстановлением нормального функционирования всех своих инфраструктурных объектов.
Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией, которое произошло на территории Финляндии. Финская полиция подозревает, что это может быть преднамеренной акцией, о чем уже были уведомлены шведские власти. Тогда также велись восстановительные работы, и повреждения были устранены.