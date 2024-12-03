СМИ: Повреждение кабеля в Финляндии вызвал экскаватор

Helsingin Sanomat: Повреждение кабеля в Финляндии оказалось случайным из-за экскаватора

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, на территории Финляндии были обнаружены два повреждения кабеля компании Global Connect, передает ТАСС.

Одно из повреждений произошло в городе столичного региона Эспоо, а второе в городе Вихти, где, как сообщил Валлениус, кабель был поврежден экскаватором во время земельных работ.

Он исключил диверсионный характер инцидента, подчеркнув, что повреждение было случайным и уже устранено утром во вторник.

«К сожалению, такие повреждения случаются», – сказал он.

В настоящее время компания Global Connect ведет работу над восстановлением нормального функционирования всех своих инфраструктурных объектов.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией, которое произошло на территории Финляндии. Финская полиция подозревает, что это может быть преднамеренной акцией, о чем уже были уведомлены шведские власти. Тогда также велись восстановительные работы, и повреждения были устранены.