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Московский суд оштрафовал итальянца за радужный флаг с голубем мира
Тверской суд Москвы признал Эрманно Риццо виновным в дискредитации российских вооруженных сил
В Москве суд оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за демонстрацию радужного флага с голубем мира, обвинив его в дискредитации российских вооруженных сил.
Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за демонстрацию наглядной агитации, передает ТАСС. Согласно судебным документам, мужчина имел при себе радужный флаг с изображением белого голубя и надписью «Расе», что в переводе с итальянского означает «мир». Этот флаг относится к международному движению за мир и является распространенным в Европе.
Суд признал, что флаг выражает негативное отношение к Вооруженным силам России и аналогичен по содержанию информации, доступной в интернете и социальных сетях, транслирующих подобное отношение. Риццо явился в зал суда, вину не признал, но пояснил, что его супруга является гражданкой России и у него дома есть разные флаги. Он решил прогуляться и сфотографироваться с одним из них.
Несмотря на непризнание вины, суд учел смягчающие обстоятельства и назначил итальянскому гражданину административный штраф, который он должен оплатить в течение двух месяцев.