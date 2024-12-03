Московский суд оштрафовал итальянца за радужный флаг с голубем мира

Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

Tекст: Олег Исайченко

«Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.