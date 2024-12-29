Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.5 комментариев
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек
В результате авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан погибли 47 человек
Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан, где самолет врезался в ограждение, стали 47 человек, сообщает «Ренхап».
Пассажирами были 173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда. Как сообщает «Ренхап», пилоты после отказа шасси предприняли попытку посадить самолет на фюзеляж, но им не удалось сбросить скорость, передает ТАСС.
Напомним, в качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, начался пожар.