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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    28 декабря 2024, 14:15 • Новости дня

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного уровня

    Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов до рекордных 57 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рособоронэкспорт заключил контракты на поставку российской военной продукции в 44 страны, увеличив портфель заказов до 57 млрд долларов к концу 2024 года, сообщил его гендиректор, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

    Михеев заявил, что портфель заказов компании на конец 2024 года достиг рекордного уровня в истории предприятия. Он отметил, что сумма заказов превысила 57 млрд долларов, что особенно примечательно на фоне глобальной конкуренции на рынке вооружений, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Рособоронэкспорт планирует поставки российской продукции военного назначения в 44 страны.

    В прошлый четверг холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил за рубежом зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое. Кроме того, на Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое «Рособоронэкспорт» впервые представил за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов спрогнозировал список стран – покупателей Су-57.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    26 декабря 2024, 01:19 • Новости дня
    Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борту сухогруза Ursa Major

    Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

    Tекст: Денис Тельманов

    Критические повреждения сухогруза Ursa Major в Средиземном море могла быть вызваны взрывами магнитных мин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила о гибели судна в результате террористической атаки.

    На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

    «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

    Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

    Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

    Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

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    26 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

    В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

    Tекст: Евгения Караваева

    На московском предприятии презентовали новый разведывательный дрон «Сибирячок» с усовершенствованной полетной камерой и технологичным корпусом, который уже используется в зоне СВО.

    В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

    Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

    «Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

    Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

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    26 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово

    Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».

    Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

    Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

    Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    26 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал в своем Telegram-канале видео первого полета нового ударного беспилотника «КУБ-10Э».

    Этот дрон-камикадзе является новым изделием в линейке «КУБов» и предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Также он может уничтожать объекты тылового обеспечения, полевые склады, стартовые позиции беспилотных комплексов и незакрытые самолеты на аэродромах.

    «КУБ-10Э» способен работать в любое время суток и в сложных погодных условиях, при температурных диапазонах от -30 до +40 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра для его применения составляет 15 м/с. Дальность полета дрона и его боевые возможности значительно превосходят предыдущие модели линейки. Он наводится по заданным координатам с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и запускается с катапульты, развивая скорость до 100 км/ч на высоте от 100 до 2500 метров.

    Дрон «КУБ» получил положительные отзывы от военнослужащих за эффективность в зоне СВО. В этом году концерн «Калашников» увеличил его производство почти в 10 раз. Линейка «КУБов» включает несколько модификаций управляемых боеприпасов, и «КУБ-10Э» стал ее улучшением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э», который отличается повышенной дальностью.

    Ранее «Калашников» успешно завершил поставки дронов-камикадзе «Куб» в этом году, значительно увеличив их производство.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.


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    25 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о разминировании аэропорта Донецка в 2025 году

    Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления.

    Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Власти ДНР планируют провести обследование объекта, чтобы затем приступить к его восстановлению.

    Денис Пушилин лично посетил аэропорт вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В своем сообщении в телеграм-канале Пушилин отметил, что работы по разминированию и обследованию аэропорта станут начальным этапом для строительства новой воздушной гавани Донецка.

    Донецкий аэропорт, названный в честь Сергея Прокофьева, прекратил свою деятельность в 2014 году и стал одной из ключевых точек вооруженного конфликта на Донбассе. Он был полностью разрушен в результате боевых действий, и планируемое разминирование станет первым шагом на пути к его возрождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует начать реконструировать аэропорты в новых регионах, включая Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон и Запорожье, в период 2027–2030 годов заявил директор департамента специальных инфраструктурных проектов Минтранса Юрий Морозов. Он отметил, что наименьший ущерб был нанесен аэропортам в Луганске и Мариуполе. Министерство также готово приступить к реконструкции этих двух аэропортов уже в настоящее время.

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