Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного уровня

Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов до рекордных 57 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Михеев заявил, что портфель заказов компании на конец 2024 года достиг рекордного уровня в истории предприятия. Он отметил, что сумма заказов превысила 57 млрд долларов, что особенно примечательно на фоне глобальной конкуренции на рынке вооружений, передает ТАСС.

Он уточнил, что Рособоронэкспорт планирует поставки российской продукции военного назначения в 44 страны.

В прошлый четверг холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил за рубежом зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое. Кроме того, на Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое «Рособоронэкспорт» впервые представил за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов спрогнозировал список стран – покупателей Су-57.