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    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе под Актау
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    28 декабря 2024, 13:45 • Новости дня

    Посол в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС прямым воровством

    Tекст: Александра Юдина

    Заморозка российских активов в ЕС является прямым воровством, большинство из которых находятся в депозитарии Euroclear, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    По его словам, российская сторона считает незаконной заморозку своих активов в ЕС, которую осуществляют страны ЕС и «группы семи», так как блокировка активов является прямым воровством, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Токовинина, бельгийские суды начали рассматривать иски частных инвесторов, чьи средства оказались заморожены, и уже вынесли некоторые положительные решения по разблокированию активов.

    Однако это не касается суверенных активов России, блокированных в Euroclear. Сам Euroclear признает, что заморозка активов наносит ущерб его репутации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма

    Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года за реабилитацию нацизма

    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма
    @ Сергей Тарасов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

    Шарлот приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    27 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Митрополит Иларион освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией, отметив несоответствие его образа монаха и священнослужителя.

    Согласно журналам Синода, опубликованным на сайте РПЦ, священный синод Русской православной церкви принял решение освободить митрополита Илариона от его обязанностей в Будапештско-Венгерской епархии и отправить его на покой, передает ТАСС.

    В опубликованных журналах Синода говорится о том, что причиной данного решения стало несоответствие характера его отношений с окружением и быта монашеским стандартам.

    В постановлении подчеркивается, что митрополиту Илариону было указано на его несоответствие образу монаха и священнослужителя, на что попросили обратить внимание предстоятеля РПЦ в соответствии с уставом церкви.

    В июле митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) был временно отстранен от управления Будапештско-Венгерской епархией по решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

    До этого в ряде СМИ появились сообщения об обвинениях митрополита Илариона в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него протодиаконом Георгием Сузуки. Сам Иларион отверг обвинения в домогательствах.

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    27 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Шольц выразил желание вновь созвониться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    В интервью германскому порталу t-online он отметил, что такой разговор важен, но подчеркнул, что нельзя быть наивным или питать иллюзии относительно его результатов, передает ТАСС.

    Кроме того, Шольц вновь подчеркнул, что не планирует отправлять немецких военнослужащих для участия в конфликте.

    Напомним, в ноябре Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    27 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Росавиация заявила о сложной обстановке в Грозном во время авиакатастрофы в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров заявил, что обстановка в районе Грозного в момент авиакатастрофы у казахстанского города Актау была крайне сложной, передает ТАСС.

    В этот период украинские беспилотники совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в столице Чечни и во Владикавказе, сообщил глава Росавиации. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, пояснил он.

    Командир разбившегося самолета предпринял две попытки посадить его в Грозном, однако обе оказались безуспешными. Глава Росавиации сообщил, что командиру предлагались альтернативные аэропорты для посадки, но он выбрал курс на Актау в Казахстане.

    Россия незамедлительно проинформировала Казахстан и Азербайджан о своей готовности содействовать в расследовании трагедии, сообщил Ядров. Он подчеркнул, что необходимо тщательно выяснить все обстоятельства происшествия.

    В среду пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    27 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    МИД опроверг переговоры с Баку и Астаной о катастрофе под Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России опровергло информацию о переговорах с представителями МИД Азербайджана и Казахстана по вопросу выработки версий авиакатастрофы в Актау.

    В заявлении российского ведомства подчеркивается, что распространяемые слухи о контактах с внешнеполитическими учреждениями этих стран являются фейком, запущенным с подачи иноагентов из натовских государств, передает ТАСС.

    На Смоленской площади подчеркнули, что никаких переговоров по данной авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря 2024 года, не велось. В министерстве добавили, что за подобной дезинформацией стоит политический заказ, и осудили попытки использовать трагедию в политических целях. По мнению ведомства, такие действия недостойны и недопустимы.

    В пятницу авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) заявила, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    27 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Рэпер Лигалайз признан иноагентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов несколько новых лиц и организаций, среди них оказался рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, выступающий под сценическим именем Лигалайз.

    В опубликованном списке также значатся активист Данила Беляков и бывший журналист «Медузы» (признана иноагентом) Алексей Ковалев, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр добавлены священнослужитель Андрей Львов и проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл – Россия в изгнании».

    В прошлом году рэпера Лигалайза начали проверять по статье о дискредитации Вооруженных сил России, а в январе Бутырский суд Москвы не стал привлекать его к ответственности по этой статье из-за истечения срока давности.

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    27 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время ракетной опасности над Курской областью были сбиты две украинские ракеты, сообщило правительство региона.

    По информации из Telegram-канала правительства Курской области, в пятницу в небе над регионом были уничтожены две ракеты ВСУ. Это произошло в условиях ракетной опасности.

    Накануне в Курской области были сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района. В среду город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли четыре человека.

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    27 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей

    Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский суд признал TikTok виновным в нарушении правил ограничения доступа к информации и оштрафовал на 3 млн рублей.

    Таганский суд Москвы назначил компании TikTok административный штраф в размере 3 млн рублей, передает ТАСС. По словам пресс-службы суда, TikTok признан виновным в нарушении правил ограничения доступа к информации.

    «Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания TikTok Pte Ltd признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», – говорится в сообщении инстанции.

    В 2022 году суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить ЛГБТ-пропаганду, в ноябре TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за отказ следовать предписанию РКН.

    Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей.

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    28 декабря 2024, 07:25 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 56 украинских дронов над тремя областями России

    Минобороны: ПВО за ночь сбила 56 украинских дронов над тремя областями России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила 56 украинских беспилотников за ночь, в том числе над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа уничтоженных дронов 28 были сбиты над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью и 17 – над Ростовской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Белгородской области пострадали два мирных жителя.

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    28 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Глава РСПП указал на влияние Трампа, макроэкономики и кадров на Россию в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Российскую экономику в 2025 году будут определять деятельность Дональда Трампа, макроэкономическая ситуация и кадровая проблема, рассказал глава РСПП Александр Шохин.

    По его словам, на экономику России в 2025 году повлияют три основных фактора, передает РИА «Новости».

    Во-первых, это политика нового президента США Дональда Трампа. Шохин отметил, что изменения в политике США неизбежны, но пока неясно, как они будут развиваться.

    Кроме того, он подчеркнул, что вторичные санкции против финансовых институтов, обслуживающих расчеты и платежи с Россией, могут серьезно повлиять на благосостояние российских компаний.

    Вторым значимым фактором, по мнению Шохина, станет макроэкономическая ситуация внутри России. Это касается ключевой ставки, уровня инфляции и форм поддержки предприятий. Шохин предположил, что меры поддержки могут стать более жесткими.

    Третий фактор – кадровая проблема. Он указал на существование некритичных способов ее решения, таких как повышение производительности труда и внедрение технологий бережливого производства.

    Однако, по словам Шохина, требуется комплексный подход, включающий улучшение программ специального образования и бесшовный переход выпускников на рынок труда, а также трудовую миграцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.


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