Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.6 комментариев
Путин назвал благополучие российского народа главным приоритетом для властей
Благополучие россиян является главным приоритетом для российских властей, заявил президент России Владимир Путин журналистам после саммита ЕАЭС.
«Самое главное – благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность», – указал глава государства, отвечая на вопрос о том, что для него самое главное в наступающем 2025 году, передает ТАСС.
Путин добавил, что «в сфере экономики – это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста, мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году под 4%».
«Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения», – подчеркнул президент.