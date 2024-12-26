Минтранс предписал судовладельцам убрать затонувшие танкеры в Керченском проливе

Tекст: Дарья Григоренко

Собственники танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе, обязаны будут убрать затонувшее имущество, передает РИА «Новости». Согласно распоряжениям капитанов морских портов Тамань и Кавказ, работы по удалению затонувших судов должны быть выполнены владельцами после разработки ими плана судоподъема.

В Минтрансе сообщили, что в порт Кавказ в среду прибыло судно «Морспасслужбы» для обследования затонувших частей танкеров. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, включая шторм, временно приостановлены изучение дна и водолазные спуски. «Они возобновятся, как только обстановка станет безопасной для погружения», – уточнили в министерстве.

Ранее пермская госинспекция труда наложила штраф на ООО «Кама шиппинг» за необучение экипажа танкера «Волгонефть 212» нормам охраны труда и оказанию первой помощи после расследования крушения.

Накануне носовая часть танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, была обнаружена с помощью эхолота, после чего водолазы приступили к ее обследованию на наличие утечек нефтепродуктов.