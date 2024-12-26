Владелец танкера «Волгонефть 212» оштрафован за необучение экипажа

Tекст: Дарья Григоренко

Замруководителя госинспекции Павел Бахтагареев заявил, что владелец пермского танкера «Волгонефть 212» – ООО «Кама шиппинг» – был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Причиной стала недооценка важности обучения экипажа нормам безопасности труда и оказанию первой помощи. Эти нарушения были обнаружены в ходе расследования крушения танкера у берегов Черного моря в декабре, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Пермская транспортная прокуратура проводит надзорное мероприятие по данному делу. «Кама шиппинг» не провела необходимое обучение для своих сотрудников, что и послужило основанием для наложения штрафа.

В ходе расследования также был утвержден акт по факту гибели моториста судна. Семья погибшего получит единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей. Сумма штрафа, наложенного на компанию, не уточняется.

Ранее сообщалось, что капитан танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, отправлен под домашний арест на два месяца за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В минувшую среду капитанам танкеров «Волгонефть» предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения.