Капитана танкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

Капитан танкера «Волгонефть-239» получил домашний арест на два месяца

Tекст: Евгения Караваева

Капитана танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, суд отправил под домашний арест на два месяца, передает ТАСС, ссылааясь на управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что квалифицируется как ч. 1 ст. 263 УК РФ. Домашний арест избран в качестве меры пресечения до 17 февраля 2025 года.

Решение суда связано с необходимостью проведения дальнейшего расследования инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, капитана танкера «Волганефть-212» арестовали на два месяца.