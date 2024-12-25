  • Новость часаАвиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
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    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    2 комментария
    25 декабря 2024, 12:05 • Новости дня

    FT: Компания De Beers не смогла распродать алмазы на 2 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа компаний De Beers столкнулась с проблемами сбыта необработанных алмазов на сумму 2 млрд долларов, пишет Financial Times (FT).

    По информации издания Financial Times, группа компаний De Beers не смогла распродать свои запасы алмазов на сумму два млрд долларов, передает «Газета.Ru». Генеральный директор De Beers Group Эл Кук признал, что компания пережила неудачный год для продаж необработанных алмазов.

    В ответ на сложившуюся ситуацию De Beers сократила добычу алмазов на своих рудниках примерно на 20% и снизила цены на продукцию. Это решение стало следствием падения спроса на алмазы, о котором сообщает издание.

    Ключевыми факторами, влияющими на спрос, стали конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней и последствия пандемии, из-за которой сократилось число заключаемых браков, говорится в материале. Также значительным фактором остается снижение спроса на алмазы в Китае.

    Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил о планах удвоить добычу алмазов. Президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что Британия, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастными к подрывам «Северных потоков»

    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Бывшая глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль предположила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Кнайсль выразила сомнения в том, будет ли когда-либо установлено, кто именно несет ответственность за инцидент, аналогично тому, как в детективах Агаты Кристи не всегда удается быстро найти виновного. Она отметила, что рассматривает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу как основных «подозреваемых» и не исключает возможности участия и других стран.

    Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 сентября 2022 года, когда были зафиксированы разрушения на трех нитках газопроводов. Россия уверена, что нападение было поддержано Соединенными Штатами, и министр иностранных дел Сергей Лавров отметил отсутствие сомнений в этом. В связи с происшествием Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а в Вашингтоне считают, что рост поставок сжиженного газа в ЕС может отрицательно сказаться на экономике США.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году

    Медведев: В этом году подписано почти 440 тыс. контрактов с Минобороны

    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году около 440 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Министерством обороны России, сообщил Дмитрий Медведев во время визита в Башкирию.

    Он подчеркнул, что это достижение стало результатом усилий всех регионов страны, сообщает ТАСС.

    В ходе визита Медведев обсудил вопросы отбора граждан на военную службу. Он отметил: «Результаты работы за этот год – их уже можно оценивать».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии, и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту, а также заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества.

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    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Скрывающийся от грузинского правосудия замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, является организатором незаконного возвращения в Грузию в 2021 году Михаила Саакашвили, показал на судебном процессе в Тбилиси во вторник водитель трайлера, доставивший экс-президента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водитель Элгуджа Цомая, который регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной, рассказал, что познакомился в Киеве с Лорткипанидзе в ресторане.

    Вскоре после этого Лорткипанидзе связался с Цомая и попросил помочь доставить в Грузию Саакашвили.

    «Я согласился. В трайлере была молочная продукция. Недалеко от Одесского порта, после моего разговора с Лорткипанидзе, на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», – рассказал Цомая.

    По его словам, в Грузии в порту Поти Саакашвили, несмотря на договоренности, никто не встретил.

    «Когда нас никто не встретил, я решил поехать в Абашу, там у меня дом. Потом повез Саакашвили в Тбилиси. По дороге я получил сообщение на телефон с просьбой присмотреть за ним. Не мог же я оставить его на улице? Купили еду, покушали. Я отвез его в Тбилиси на свою квартиру», – сказал водитель.

    «На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», – рассказал Цомая.

    Саакашвили с момента ареста в октябре 2021 года отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Против него ведется еще несколько дел, включая незаконное пересечение границы. Экс-президент с жалобами на здоровье находится под арестом в тбилисской клинике «Вивамеди».

    Ранее сообщалось, как Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами. Позднее было названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.

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    24 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»

    Грузинский политолог Гвритишвили: Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку

    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    У президента Грузии Саломе Зурабишвили нет опоры на серьезные политические силы в Грузии. При этом Западу все равно, кто будет у власти в стране, для них важно, чтобы республика присоединилась к санкциям против России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Игорь Гвритишвили и Вадим Трухачев. Ранее Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту».

    «Судя по заявлениям победившей партии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он твердо намерен провести 29 декабря инаугурацию нового президента и вывести, как он сказал, под «белы ручки» Зурабишвили из дворца. Там, кстати, отключили свет и газ, и он стал временно непригодным для проживания», – рассказал грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

    Заявления Зурабишвили не следует воспринимать всерьез, добавил эксперт. «У нее нет опоры на какие-то серьезные политические силы в Грузии. 29 декабря у нее истекает срок, она должна уйти, и ее заявления – это агония», – сказал он. Протесты и требования о внеочередных выборах все еще звучат, однако они уже не столь многочисленны, отметил собеседник.

    «Думаю, что все будет нормально, если не произойдет какой-то серьезной провокации с жертвами, спланированной западными спецслужбами. Такой вероятности ни в одной стране нельзя исключать. Но грузинские силовики достаточно неплохо работают и очень хорошо отслеживают, кто и с какими целями приезжает в страну», – сказал Гвритишвили.

    По словам эксперта, призывы Зурабишвили к свержению правительства похожи на нарушение уголовного законодательства. «Уголовное дело против нее могут возбудить, если она будет продолжать в том же радикальном духе», – считает он.

    Евросоюз, как основной на данный момент игрок в Грузии, заинтересован в том, чтобы республика соблюдала военную дисциплину против России, добавил доцент РГГУ Вадим Трухачев. На этом фоне судьба Зурабишвили – «дело десятое», полагает он.

    По его словам, Запад сейчас хочет только одного – чтобы Грузия присоединилась к санкциям. «Воевать напрямую против России от Тбилиси, конечно, никто требовать не будет. Но поддержать рестрикции, включая отмену транспортного сообщения, введение виз, резкое уменьшение торгового оборота и поддержку Украины тем, чем Грузия может ей помочь – это обязательные требования, которые ЕС и НАТО выдвигают к республике», – заключил Трухачев.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости новых парламентских выборов до 29 декабря, угрожая правящей партии «Грузинская мечта» возможным «свержением режима». По ее мнению, легитимные способы предотвращения кризиса уже исчерпаны, судебные органы не смогли решить вопрос из-за несовершенства правовой системы, а Конституционный суд не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», создав «антиконституционную ситуацию». «Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», – считает она.

    Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения законов страны. «Если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение», – сказал глава грузинского правительства.

    Между тем президент Польши Анджей Дуда предложил провести повторные парламентские выборы в Грузии как решение политического кризиса в стране. Об этом он сказал после телефонного разговора с Саломе Зурабишвили. Дуда «заверил госпожу президента в своей непоколебимой поддержке ее руководства и европейских устремлений грузинского народа».

    Зурабишвили не признает итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победу одержал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря.

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    24 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой

    Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому объекту в Яффо

    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильскому военному объекту в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Палестина-2».

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по военному объекту в Израиле. Как сообщает ТАСС, представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа подтвердил успешную атаку на израильскую военную цель в районе Тель-Авива.

    Согласно его заявлению, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». «Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Яхья Сариа подчеркнул, что операция достигла своих целей, однако более подробные детали атаки и ее последствия остаются неопубликованными. Данные об ущербе или жертвах с израильской стороны пока не поступали.

    Накануне сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.


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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    24 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    ВМС США: Американский крейсер чуть не сбил второй F/A-18 над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg едва не сбил второй F/A-18 после инцидента с первым истребителем

    Tекст: Евгения Караваева

    ВМС США сообщили, что корабль USS Gettysburg после сбитого F/A-18 атаковал второй американский истребитель.

    Крейсер ВМС США USS Gettysburg, совершивший ошибочный запуск ракеты по американскому истребителю F/A-18, едва не сбил второй самолет той же модели в районе Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным источников, второй истребитель летел в нескольких километрах позади сбитого самолета, когда с крейсера была выпущена ракета, нацеленная на него. Экипажу удалось избежать попадания, совершив маневры уклонения.

    Телеканал Fox News передает слова источника, что крейсер почти сбил два самолета дружественным огнем, что вызывает возмущение среди пилотов ВМС США. Они выражают недовольство низким уровнем подготовки экипажа USS Gettysburg.

    Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, крейсер USS Gettysburg, входящий в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по F/A-18, который взлетал с палубы авианосца. Оба пилота спасены; один из них получил незначительные травмы.

    Хуситы в свою очередь заявили, что истребитель был сбит в результате их атаки на авианосную группу. Это заявление идет вразрез с утверждениями США, что истребитель был сбит дружественным огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем. Позже в этот день, 22 декабря, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы отразили воздушное нападение США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18.

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    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

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    25 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Пашинян сообщил об отказе от участия в саммите СНГ в России из-за COVID
    Пашинян сообщил об отказе от участия в саммите СНГ в России из-за COVID
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Он заявил, что сдал положительный тест на коронавирус.

    Пашинян заявил, что в понедельник получил «положительный результат анализа» на коронавирус. Два дня он провел в режиме самоизоляции, оставаясь в резиденции. В среду, как заявил Пашинян, «диагноз уже был отрицательным», передает РИА «Новости».

    Он сказал, что «вернулся к своей обычной работе», но «посоветовавшись с коллегами», решил не принимать участия в саммите лидеров стран СНГ. «До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», – заявил премьер.

    Напомним, лидеры стран СНГ 25 декабря проведут в Ленинградской области неформальную встречу, а 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    В графике президента России Владимира Путина на неформальный саммит СНГ в Петербурге не было отдельной встречи с премьер-министром Армении.

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    24 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года за пропаганду терроризма

    Телеведущая Татьяна Лазарева получила 6,5 года колонии за пропаганду терроризма

    Суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года за пропаганду терроризма
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная в России иноагентом, заочно осуждена на шесть с половиной лет лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма.

    2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

    «Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев», – огласил решение судья. Помимо этого, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок четыре года.

    Решение суда было принято заочно, так как Лазарева отсутствовала в стране в момент проведения судебного заседания.

    Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней актрисы, бывшей телеведущей юмористических шоу. Сама Лазарева заявляла, что намерена прояснить ситуацию по делу.

    Во вторник сообщалось, что Лазарева не признала вину по делу о пропаганде терроризма.


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