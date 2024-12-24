Верзилов внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в перечень террористов и экстремистов

Tекст: Евгения Караваева

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг. В сообщении ведомства указаны личные данные Верзилова, включая его дату рождения и город: «Верзилов Петр* Юрьевич, 25.10.1987 г., город Москва».

Ранее Басманный суд Москвы признал Верзилова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. Ему назначено наказание в виде 8 лет и 4 месяцев колонии общего режима. Также на три года и 10 месяцев ему запрещено администрировать интернет-сайты. При этом приговор был вынесен заочно, так как Верзилов в настоящее время находится за границей.

Кроме Верзилова, в перечень Росфинмониторинга внесена Ярослава Хрестина. Она является гражданкой Украины и фигуранткой дела о подрыве автомобиля бывшего офицера СБУ Прозорова.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, экс-главу Republic обвинили в нарушении закона об иноагентах.



