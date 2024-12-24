Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Экс-главу Republic обвинили в нарушении закона об иноагентах
Против экс-главы Republic возбудили дело за отказ раскрыть финансовые данные
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего главы Republic Дмитрия Колезева, ранее осужденного за фейки о российской армии, за нарушение закона об иностранных агентах.
Против бывшего главы издания Republic, признанного в России иностранным агентом, Дмитрия Колезева, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщает ТАСС, Следственный комитет инициировал это дело из-за нарушений закона об иностранных агентах. Колезева ранее заочно осудили на семь с половиной лет колонии за распространение ложной информации о российской армии.
Как отметил источник в правоохранительных органах, дело открыто по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Причиной стали многократные отказы Колезева предоставить информацию о своих иностранных источниках финансирования и приобретенном от них имуществе. Это является нарушением обязательств, возложенных на него как на иностранного агента.
По данным правоохранителей, журналисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время Колезев находится за пределами России и ранее уже был осужден заочно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу Марию Максакову, обвиняемую в призывах к деятельности против безопасности России, выбрав меру пресечения в виде заключения под стражу. Московский городской суд подтвердил назначение штрафа в 35 тыс. рублей лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом