Экс-главу Republic обвинили в нарушении закона об иноагентах

Против экс-главы Republic возбудили дело за отказ раскрыть финансовые данные

Tекст: Евгения Караваева

Против бывшего главы издания Republic, признанного в России иностранным агентом, Дмитрия Колезева, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщает ТАСС, Следственный комитет инициировал это дело из-за нарушений закона об иностранных агентах. Колезева ранее заочно осудили на семь с половиной лет колонии за распространение ложной информации о российской армии.

Как отметил источник в правоохранительных органах, дело открыто по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Причиной стали многократные отказы Колезева предоставить информацию о своих иностранных источниках финансирования и приобретенном от них имуществе. Это является нарушением обязательств, возложенных на него как на иностранного агента.

По данным правоохранителей, журналисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время Колезев находится за пределами России и ранее уже был осужден заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу Марию Максакову, обвиняемую в призывах к деятельности против безопасности России, выбрав меру пресечения в виде заключения под стражу. Московский городской суд подтвердил назначение штрафа в 35 тыс. рублей лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях.

