Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Женщина устроила фейерверк в банке на Ставрополье после звонков мошенников
В городе Невинномысске в Ставропольском крае женщина подожгла фейерверк в банке после звонков мошенников, сообщил мэр Михаил Миненков.
По словам Миненкова, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС. Они убедили ее, что ее банковские счета заблокированы, и предложили зажечь пиротехнику в банке, чтобы привлечь их внимание и разблокировать средства.
Градоначальник в своем Telegram-канале призвал горожан быть осторожными при взаимодействии с незнакомцами. Он подчеркнул, что мошенники активно используют различные провокации, и напомнил о недопустимости поддаваться их уловкам.
В Уфе правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который поджег почтовое отделение, пытаясь вернуть 10 млн рублей, похищенные мошенниками, а в Перми были возбуждены уголовные дела после поджога двух банкоматов в разных районах города.