Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства приведены его слова о том, что США рассматривают Африку как полигон для испытаний медицинских препаратов, считая континент естественным резервуаром для возбудителей опасных инфекций.

Ртищев сообщил, что США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, где проводят активную работу в природных очагах заболеваний. По его словам, документы, имеющиеся у Минобороны, свидетельствуют о быстром наращивании военно-биологического присутствия США в регионе.

Также Ртищев отметил использование в Африке системы управления биорисками, ранее опробованной в Грузии и на Украине. Эта система направлена на получение патогенов в эндемичных районах и управление биологической обстановкой в своих интересах.

Согласно предоставленным данным, США планируют создание центра диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, а также интеграцию региональных информационных систем в американскую систему наблюдения.

Отметим, что ранее подобные брифинги оборонного ведомства проходили под председательством начальника войск химической, радиационной и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Он отмечал, что военные биологи США создают управляемые эпидемии, владея методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Кириллов также сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.

Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.