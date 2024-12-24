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    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    24 декабря 2024, 10:55 • Новости дня

    Минобороны: США использовали Африку для экспериментов с патогенам

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев заявил о наращивании США военно-биологического присутствия в Африке и использовании региона для экспериментов с патогенами.

    В Telegram-канале ведомства приведены его слова о том, что США рассматривают Африку как полигон для испытаний медицинских препаратов, считая континент естественным резервуаром для возбудителей опасных инфекций.

    Ртищев сообщил, что США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, где проводят активную работу в природных очагах заболеваний. По его словам, документы, имеющиеся у Минобороны, свидетельствуют о быстром наращивании военно-биологического присутствия США в регионе.

    Также Ртищев отметил использование в Африке системы управления биорисками, ранее опробованной в Грузии и на Украине. Эта система направлена на получение патогенов в эндемичных районах и управление биологической обстановкой в своих интересах.

    Согласно предоставленным данным, США планируют создание центра диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, а также интеграцию региональных информационных систем в американскую систему наблюдения.

    Отметим, что ранее подобные брифинги оборонного ведомства проходили под председательством начальника войск химической, радиационной и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Он отмечал, что военные биологи США создают управляемые эпидемии, владея методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Кириллов также сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.

    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    21 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    @ crsreports.congress.gov

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные успешно протестировали гиперзвуковое оружие LRHW и высокоточную ракету PrSM для противостояния России и Китаю.

    Пентагон продемонстрировал успешные испытания новых систем вооружения, передает РИА «Новости».

    Комплекс LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) с гиперзвуковым боевым блоком прошел тестирование на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полностью успешный пуск, завершившийся поражением учебной цели. До этого ракеты LRHW часто терпели неудачи на различных этапах полета.

    Комплекс Dark Eagle, состоящий из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и ракеты AUR с боевым блоком C-HGB, способен развивать скорость до 5 Махов. Ориентировочная дальность действия превышает 2775 километров. Эти системы могут начать поступать на вооружение частей уже в ближайшее время.

    В будущем Dark Eagle станет частью комплекса Typhon, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6.

    Пентагон рассчитывает использовать системы в потенциальном конфликте с Китаем, чтобы разрушить зоны запрета доступа, которые НОАК может создать над Тайваньским проливом.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

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    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

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    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    23 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Трамп процитировал Путина в речи об урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина во время заявления об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, выступая в воскресенье, процитировал российского лидера Владимира Путина о готовности к встрече с американским политиком, заявление было сделано в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

    В своей речи Трамп подчеркнул намерение закончить боевые действия на Украине, ссылаясь на высказывание Путина о его готовности к разговору.

    Трамп в свою очередь заявил, что уверен в способности урегулировать украинский конфликт в короткие сроки. Он неоднократно заявлял, что ему необходимо всего лишь один день для решения этого вопроса.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не знает, когда встретится с Трампом, и не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов к встрече.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации.

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    23 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США призвал своих граждан отказаться от поездок и немедленно покинуть Белоруссию в связи с текущей ситуацией в стране, а также из-за риска задержаний и ограничений помощи со стороны посольства.

    Госдепартамент США заявил, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Белоруссии, следует как можно скорее покинуть страну, передает Газета.Ru.

    Ведомство также советует американцам воздержаться от планирования поездок в Белоруссию, следует из сообщения на сайте Госдепартамента США.

    Основные причины: риск задержания, продолжение поддержки Россией конфликта на Украине и ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в Белоруссии.

    Гражданам США рекомендуется избегать участия в публичных демонстрациях, также стоит воздержаться от ввоза электронных устройств в страну, так как белорусские службы могут мониторить электронные коммуникации и устройства. Кроме того, гражданам США также советуют регулярно пересматривать планы выезда на случай чрезвычайной ситуации.

    Напомним, 28 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился об эвакуации сотрудников правительства США и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, включая экстренные, приостановлены на неопределенный срок. Гражданам США в Белоруссии было рекомендовано покинуть страну и обратиться за помощью в консульства в соседних странах.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита Белоруссии станет важной частью новой ядерной доктрины страны, подчеркнув значение этого для безопасности союзника.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    23 декабря 2024, 02:33 • Новости дня
    Страны Альянса государств Сахеля подтвердили окончательный выход из ЭКОВАС

    Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подтвердили необратимость выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Африканского Сахеля подтвердили немедленный и необратимый выход из ЭКОВАС, обвиняя Францию в дестабилизации региона.

    Как сообщает ТАСС, Буркина-Фасо, Мали и Нигер подтвердили окончательное и немедленное решение о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Соответствующая декларация была подписана президентом переходного периода Мали Ассими Гоита, председателем Альянса государств Сахеля (АГС).

    В документе подчеркивается, что продление на шесть месяцев выхода из ЭКОВАС рассматривается как попытка французской хунты и ее союзников продолжать дестабилизирующие действия против АГС. Главы стран заявили, что их новая стратегическая позиция направлена на достижение свободы и мира, на что Франция, опасаясь за свои интересы, пытается ответить.

    Лидеры альянса также сообщили о приведении своих вооруженных сил в боевую готовность, объясняя это маневрами Франции и реорганизацией террористических групп в регионе. В заявлении указано, что террористические группировки получают поддержку от иностранных государств, направленную на дестабилизацию региона.

    Саммит ЭКОВАС в Абудже 15 декабря признал право Буркина-Фасо, Мали и Нигера на выход из союза, предложив им переходный период до 29 июля 2025 года для возможного возвращения. Однако в АГС считают это попыткой задержать их освобождение и противостоять французскому влиянию.

    Организация Альянса государств Сахеля была создана 16 сентября 2023 года для коллективной обороны и защиты суверенитета членов. В июле 2024 года страны учредили конфедерацию для углубления интеграции и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вещание британского телеканала Би-би-си было приостановлено на три месяца в Нигере из-за распространения дезинформации, угрожающей общественному спокойствию и морали военных. Террористические группы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной, что вызывает обеспокоенность у властей Мали, а также Нигера и Буркина-Фасо, как заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп. Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева, однако глава МИД страны Абдулайе Диоп подчеркнул, что поддержка России позволяет самостоятельно защищать суверенитет Мали.

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    23 декабря 2024, 06:24 • Новости дня
    Песков: Импульсов для встречи Путина и Трампа не было

    Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков сообщил, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, несмотря на заявление последнего наладить диалог для урегулирования украинского конфликта.

    Предложений с американской стороны для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не было, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких реальных импульсов не было», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможности встречи до инаугурации Трампа. Он подчеркнул, что на данный момент нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание встретиться с Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. В то время, как Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что он готов к разговору с будущим президентом США в любое время и согласен встретиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    23 декабря 2024, 22:46 • Новости дня
    Лавров и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии в нефтяной сфере

    Лавров и Вучич обсудили санкции Запада и нефтяное сотрудничество России и Сербии

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций, а также ситуацию вокруг Косово, сообщил МИД России.

    Лавров по инициативе сербской стороны провел телефонные переговоры с Вучичем, сообщается на сайте МИД России.

    «Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», – говорится в сообщении.

    Особое внимание в разговоре уделено вопросам косовского урегулирования, где обе стороны подчеркнули необходимость соблюдения резолюции СБ ООН 1244, обеспечивающей суверенитет Сербии.

    Лавров подтвердил поддержку России в деле защиты прав сербского народа. Обсуждались также проблемы, вызванные действиями властей Косово, которые ограничивают правосубъектность сербских муниципалитетов и нарушают права сербов в регионе.

    С обеих сторон выражена озабоченность ситуацией в Боснии и Герцеговине.

    Вучич отметил, что в ходе разговора обсуждались ожидаемые санкции США против российско-сербской нефтяной компании NIS («Нефтяной индустрии Сербии»), а также региональные и мировые политические вопросы, передает РИА «Новости».

    Президент Сербии подчеркнул, что Приштина пытается запретить участие партии косовских сербов в предстоящих 9 февраля в Косово выборах, нарушая международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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