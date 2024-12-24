Житель Красноярска протаранил 32 автомобиля во дворе

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что инцидент произошел вечером в понедельник в Красноярске.

Житель города, управляя иномаркой, пытался покинуть территорию дворов жилых домов на улице Светлова. В процессе он столкнулся с 32 припаркованными автомобилями.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Им оказался 37-летний местный житель, который, по заявлению представителей полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Волк сообщила, что задержанный признался в том, что отмечал собственный день рождения и решил прокатиться на автомобиле. Попытка выезда со двора завершилась серией столкновений с другими машинами.

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