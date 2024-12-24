Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Житель Красноярска протаранил 32 автомобиля во дворе
Полицейские задержали жителя Красноярска, который в состоянии опьянения протаранил 32 автомобиля, пытаясь выехать со двора на улице Светлова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В своем Telegram-канале она указала, что инцидент произошел вечером в понедельник в Красноярске.
Житель города, управляя иномаркой, пытался покинуть территорию дворов жилых домов на улице Светлова. В процессе он столкнулся с 32 припаркованными автомобилями.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Им оказался 37-летний местный житель, который, по заявлению представителей полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Волк сообщила, что задержанный признался в том, что отмечал собственный день рождения и решил прокатиться на автомобиле. Попытка выезда со двора завершилась серией столкновений с другими машинами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП, в результате которого столкнулись автобус и 15 автомобилей и были ранены несколько человек.