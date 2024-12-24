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Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.
В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.
Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.
В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.
В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.