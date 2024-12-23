Клуб имени Замятина отчитался о работе

Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что клубный формат позволяет собирать представителей разных профессий для откровенного обмена мнениями, что приводит к широкому освещению в федеральных и региональных СМИ.

«Где еще в камерной обстановке можно собрать для общения таких людей, а на следующий день получить десятки публикаций и репортажей в ведущих федеральных и региональных СМИ? Вопрос, пожалуй, останется риторическим, потому что сейчас таких медийных площадок нет», – сказала она в интервью Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).

Первое заседание Клуба было посвящено теме справедливости суда, что символизировало стремление судебной власти к открытости и диалогу с обществом, рассказала Поворова. В Клубе обсуждаются как вечные, так и прикладные темы, важные для общества, такие как суд присяжных и защита прав потребителей.

Клуб также реализует проекты по правовому просвещению, включая интервью с представителями судебной власти и создание анимационных фильмов об истории права.

Клуб имени Замятнина появился в марте 2018 года как инициатива Верховного суда РФ по укреплению связи судебной власти с обществом. С тех пор он стал активной площадкой, где встречаются судьи, журналисты, адвокаты, ученые и блогеры для обсуждения актуальных тем, таких как справедливость, киберпреступность и искусственный интеллект.

Поворова также рассказала, почему клуб носит имя Замятина. «Все просто. Дмитрий Николаевич был одним из отцов судебной реформы 1864 года, под его непосредственным руководством проходило создание новых судов. Хотели отдать дань великой личности, внесшей огромный вклад в создание новой судебной системы, вдохнувшей в него жизнь и изменившей навсегда правовой ландшафт страны. Именно это и определило выбор имени», – сообщила она.