Минтранс пообещал усиленную работу транспорта в новогодние праздники

Tекст: Дарья Григоренко

Старовойт в ходе церемонии открытия новых аэропортов пообещал, что все объекты будут функционировать с повышенной нагрузкой. «Очень знаково, что новые объекты вводятся в канун новогодних и рождественских праздников, высокого туристического сезона, традиционного пика пассажиропотока. Мы это прекрасно понимаем, и отечественные авиакомпании нарастили маршрутную сеть», – сказал он, передает ТАСС.

Глава Минтранса также отметил, что в зимнем расписании российских авиакомпаний появилось 40 новых маршрутов по сравнению с прошлым годом. Для удобства граждан РЖД назначили на праздники 800 дополнительных рейсов. Министр подчеркнул, что вся транспортная отрасль готова к повышенным нагрузкам и будет работать в усиленном режиме все праздничные дни.

По его словам, главной целью является обеспечение того, чтобы праздники у людей прошли так, как они это задумывали и планировали. Гражданская авиация и железные дороги готовы обеспечить комфортные условия для путешествий и отдыха в новогодний период.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны. Российский лидер отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.