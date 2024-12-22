Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА

Стало известно имя казанского пожарного, спасшего младенца от удара украинских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее глава спасенного семейства Гаяз Искандаров рассказал о том, что произошло во время атаки. «Первый удар мы не услышали. – говорит Искандаров. – Услышали только второй удар, когда уже все завибрировало – по квартирам пошли вибрации. Мы начали быстро собираться – у нас ребенок четырехмесячный, жена и я. Начали выбегать. Жена с ребенком чуть-чуть вперед побежала, а я дверь запирал, паспорта забирал».

По словам Искандарова, в результате он на какое-то время разлучился со своей женой и ребенком.

«И когда мы выбегали из «Лазурных небес», вокруг начали кричать: «Беспилотник! Беспилотник!» Жену с ребенком вперед дернули, меня назад – чтобы я снова в здание забежал, а жена, соответственно, подальше от здания отбежала с пожарными. И жена рассказывает, что не могла бежать, тогда пожарный взял Весну – дочку, и накрыл своим телом. Я спросил, как он выглядел. Жена говорит, что не помнит. Но такие герои у нас живут!», передает «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, супруги Искандаровы обратились в ведомство с просьбой найти героя.

После этого стало известно, что малышку Весну и ее маму Адель Искандарову спас командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин.

«Основная задача была как можно быстрее вывести людей в безопасную зону... Я, конечно, ему очень сильно благодарен за такие теплые слова, но я не считаю себя героем. Я очень рад, что нами и МЧС России гордятся», – передает «Татар-информ» слова Щукина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.