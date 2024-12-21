Генштаб ВСУ подтвердил перевод специалистов ПВО в пехотные подразделения

Tекст: Мария Иванова

Генштаб Вооруженных сил Украины выразил недовольство публикацией в The Guardian, в которой говорилось о переводе специалистов ПВО в пехоту, но фактически подтвердил эту информацию, сообщает ТАСС

В заявлении Генштаба, опубликованном в их телеграм-канале, указано: «С целью качественного доукомплектования личным составом... определенное число военнослужащих из состава подразделений Воздушных сил ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями».

Генштаб отметил, что на новые должности были переведены военнослужащие из рот охраны и тыловых мобильных огневых групп, а также персонал, не работающий с высокотехнологичным вооружением.

Ранее британская The Guardian сообщала, что Генштаб ВСУ дал приказ освободить часть специалистов ПВО для отправки на фронт. Это, по мнению источников издания, может негативно сказаться на функционировании частей ПВО. Среди переведенных оказались и те, кто обучался работе с системами ПВО за рубежом.

Перевод квалифицированных кадров в пехоту обсуждается на Украине с осени. Депутаты Верховной рады уже отмечали случаи перевода медицинского персонала и специалистов по химической защите в пехотные подразделения. Financial Times писала о том, что из-за нехватки личного состава в штурмовики переведены квалифицированные военные и медики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, квалифицированные военные специалисты ВСУ переведены в штурмовики в ответ на усиление наступления российских войск, так как украинская армия опасается обрушения фронта.

Военнослужащих из Воздушных сил Украины массово переводят в пехоту, подтвердил бывший представитель командования ВС Юрий Игнат.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков.