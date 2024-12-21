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    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 16:25 • Новости дня

    Глава МИД Турции назвал Путина хорошим стратегом

    Глава МИД Турции оценил стратегические действия Путина по ситуации в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Турция не заключала никаких сделок с другими странами по Сирии, а президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся ситуацией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    В интервью французскому телевидению Фидан отметил, что действия Путина не связаны с какими-либо сделками относительно Сирии. Фидан подчеркнул, что президент России обладает необходимыми стратегическими навыками, чтобы оценить, во что стоит вкладываться и что продолжать, а что – нет, передает РИА «Новости».

    «Господин Путин обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя», – заявил Фидан.

    Он также отверг предположения о том, что Россия «бросила» президента Сирии Башара Асада, отметив, что «Асад же находится в Москве».

    Фидан также прокомментировал позицию Ирана, заявив, что Тегеран принял более реалистичный подход к ситуации в Сирии. Он добавил, что Анкара не одобряет присутствие иностранных военных баз в Сирии, подчеркивая, что окончательное решение по этому вопросу должны принять сами сирийцы.

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    Также Путин не исключил операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    Пришедшие к власти в Сирии группировки заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    20 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин наградил орденами Верника, Преснякова и Харатьяна

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин наградил народных артистов РФ Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    Указ о награждении опубликован на сайте правовой информации. В документе отмечается, что президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Игоря Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве», передает ТАСС.

    Орден Дружбы вручат народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну. В указе президента подчеркивается вклад Харатьяна в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная деятельность. Глава государства также наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета.

    Кроме того, стало известно о присвоении звания заслуженного артиста РФ Сергею Барышеву, известному по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Москве прошла церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» за достижения в науке и инженерии.

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    20 декабря 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

    На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, Путин отметил, что матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них различается. Он подчеркнул, что необходимо устранить эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты на женщин с этим высоким званием.

    «Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле в пятницу состоится заседание Государственного совета, на котором президент Владимир Путин подведет итоги Года семьи, а также будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.

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    20 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов

    Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в ряде регионов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство.

    «Считаю, что можно было бы добавить еще одну новацию. Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке», – сказал глава государства, напомнив, что эта мера задумывалась таким образом, чтобы одновременно поддержать и строительный сектор, передает ТАСС.

    «Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок тех населенных пунктов, где практически не строится новое жилье», – подчеркнул российский лидер.

    В четверг Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.

    Позже Минфин России, следуя поручению Путина, решил разработать изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов.

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    20 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей

    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей к январю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, глава государства подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке билетов на самолет, передает РИА «Новости».

    «Для многих семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны», – сказал Путин.

    В связи с этим президент поручил правительству найти пути решения этой проблемы до 14 января. Он отметил, что необходимо сделать авиабилеты более доступными, чтобы семьи могли свободно путешествовать по стране и отдыхать на ее курортах.

    В ходе прямой линии в четверг Путин настоятельно потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.

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    20 декабря 2024, 22:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о перспективах демографического перелома в России

    Политолог Кислицына: Ставка на комплексный подход к повышению рождаемости даст позитивные результаты

    Эксперт рассказала о перспективах демографического перелома в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Большая семья, в которой растет много детей, – это образ будущего России. В стране сделана ставка на комплексный подход к повышению рождаемости, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное вопросам поддержки семей.

    «Как было обозначено на заседании Госсовета, национальный проект «Семья» учитывает меры поддержки большой многопоколенной семьи. Это не только родители и дети, но и старшее поколение – бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре.

    «Такой подход включает в себя как конкретные меры и инструменты поддержки, так и ценностное измерение. Президент неоднократно говорил об этом и сегодня вновь озвучил свою убежденность в том, что большая семья, в которой растет много детей, – это есть и должен быть образ будущего России», – добавила эксперт.

    Она напомнила, что новый нацпроект «Семья» будет реализовываться со следующего года, но уже «сейчас можно говорить о том, что профильными органами власти проделана большая работа по его формированию».

    «Большую роль в этом процессе сыграла комиссия Госсовета РФ по направлению «Семья» под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Комиссия, в частности, агрегировала запросы и инициативы со стороны регионов для последующего внесения в паспорт нового национального проекта», – добавила спикер.

    По ее словам, вопросы, связанные с демографической повесткой, постоянно находятся в фокусе внимания профильных органов власти. «Ряд из них сегодня был затронут на заседании Госсовета и на «Итогах года» с Путиным. В частности, речь шла о развитии малых городов и сельской местности, создании там комфортных условий для жизни семей с детьми», – напомнила специалист.

    Кислицына также отметила, что глава государства озвучил инициативу о распространении семейной ипотеки на вторичную недвижимость там, где не строится новое жилье. «Это большой вклад в жилищное благополучие семей в небольших населенных пунктах», – подчеркнула спикер.

    Обеспечение демографического перелома, добавила эксперт, «это большой вызов для нашего государства, как и для многих зарубежных стран, как отмечал президент». Она напомнила о поручении главы государства сформировать стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года, которая была «написана семьями и для семей».

    «Россия делает ставку на комплексный подход к повышению рождаемости: комбинирует работу с ценностными ориентирами и системные меры поддержки семей с детьми. Полагаю, что в долгосрочной перспективе такая стратегия даст позитивные результаты», – заявила Кислицына.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей. Президент отметил, что в семьях растет доля третьих и последующих детей. «Так, в 2018 году их было 23,3%, а в прошлом году – уже более 30%. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнется в наступающем году», – сказал Путин.

    Глава государства назвал огромным трудом воспитание троих, четверых и более детей. «И матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – подчеркнул президент.

    Путин призвал делать все возможное, «чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше». «А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть. Одна из них касается пенсионного обеспечения: уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты», – напомнил российский лидер, добавив, что «такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет».

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    20 декабря 2024, 22:55 • Новости дня
    Путин провел встречу с Матвиенко в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщают информационные агентства.

    «Валентина Ивановна, как год заканчивается?» – спросил глава государства. Матвиенко доложила в ответ о результатах работы Совета Федерации в осеннюю сессию, передает РИА «Новости».

    Также Путин поздравил спикера с наступающим Новым годом. Он попросил Матвиенко передать сенаторам слова благодарности за работу, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Путин по видеосвязи обсудил работу Госдумы с ее председателем Вячеславом Володиным. В августе президент принял Матвиенко и Володина в Кремле.


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    20 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Ситуация с миграцией будет решена, как когда-то с бумажной бюрократией

    Депутат Матвейчев: В России не должно быть нелегальной миграции

    Депутат: Ситуация с миграцией будет решена, как когда-то с бумажной бюрократией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Кто-то не верил, что можно победить бумажную бюрократию, а сегодня мы имеем многофункциональные центры – МФЦ. Так же надо навести порядок и с мигрантами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. По его словам, необходимые законы приняты и вскоре ситуация улучшится. В четверг президент Путин рамках «Итогов года» ответил на вопросы журналистов и граждан. Среди тем была и миграционная политика.

    «Вопрос миграционной политики является довольно сложным и сильно тревожит общество. Но президент, как ответственный руководитель, прежде всего выступает за межнациональный мир в многонациональной стране. В то время как наши недруги хотят расшатать этот вопрос, используя проблему мигрантов», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Надо четко понимать, что нелегальной миграции в России не должно быть. И мы намерены бороться с таким явлением. Силовики уже получили задание работать в этом направлении», – продолжил депутат. По словам Матвейчева, чем технологичнее экономика, «тем меньше в ней требуется неквалифицированной рабочей силы».

    «Но такая экономика с неба не падает, она возникает постепенно, в результате целенаправленных усилий. Нет волшебной палочки, чтобы завтра решить все проблемы», – считает спикер.

    «Кто-то не верил, что можно победить бумажную бюрократию, а сегодня мы имеем многофункциональные центры – МФЦ. Так же надо навести порядок и с мигрантами. В Госдуме приняты законы, которые скоро начнут действовать, и ситуация начнет улучшаться», – пояснил Матвейчев.

    Парламентарий также отметил усилия государства по возвращению соотечественников. По его словам, работа с ними должна выстраиваться таким образом, чтобы у желающих вернутся в Россию не возникало трудностей.

    В четверг президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами и жителями страны ответил на вопросы, которые касались в том числе миграционной политики. По мнению президента, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, «нужно повышать производительность труда, нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук».

    Кроме того, президент предложил развивать в странах, откуда в основном приезжают люди на заработки в Россию, сеть русских школ. «Нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона и, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории, – требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», – добавил глава государства.

    Путин также предложил создать в рамках МВД «отдельное мощное подразделение» по вопросам миграции.

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    20 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет

    Дипломат Долгов: Россия стала неизмеримо сильнее, к Москве прислушиваются и учитывают ее интересы

    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Напомним, в четверг состоялись «Итоги года» с Владимиром Путиным. Свои вопросы задали и журналисты из недружественных стран.

    «Во время подведения итогов 2024 года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свои ораторские способности. На каждый вопрос он отвечал четко и по делу, быстро переключался с военной тематики на экономическую и любую иную. Его не сбили даже откровенно провокационные заявления со стороны западных журналистов», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Конечно, в высказываниях корреспондентов США и Британии наш президент не услышал ничего нового. Они как всегда достаточно линейно пытались отработать «генеральную линию партии». Им было важно выбить Путина из колеи. Но лидер России сумел поставить их на место», – акцентирует он.

    «Он отвечал западным журналистам спокойно и уверенно. Глава государства четко разъяснил западным корреспондентам, что Москве нечего стесняться. За прошедшие десятилетия страна окрепла. Она стала неизмеримо сильнее и обрела настоящий суверенитет. Нас уважают, к нам прислушиваются, а наши интересы учитывают», – считает собеседник.

    «И в этом немалая заслуга Путина. Россия отстаивает свои позиции, при этом не претендуя на суверенитет других участников международных отношений. Данный факт выгодно отличает нас от тех же США. Именно поэтому все больше государств выступают за наращивание сотрудничества с Москвой», – отмечает дипломат.

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – заключил Долгов.

    Напомним, в четверг состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы простых россиян и общался с журналистами. В их числе были и представители западных изданий.

    Так, корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что под руководством Путина Россия якобы ослабла, а также потерпела поражение в Сирии. Президент ответил представителю британского телеканала знаменитой цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он также подчеркнул, что Россия становится по-настоящему суверенным актором международных отношений.

    Что касается Сирии, лидер страны напомнил, что целью действий ВС России было недопущение создания в республике террористического анклава – и эта цель достигнута. При этом Москва рассчитывает на мир и спокойствие в республике и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

    Незадолго до окончания трансляции корреспондент британской BBC спросил Путина о том, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина «беречь Россию». Глава государства ответил положительно, подчеркнув, что при нем страна отошла от «края пропасти».

    Говоря о военно-технических достижениях страны, Путин поделился новыми подробностями о ракете «Орешник». В ответ на сомнения западных экспертов о ее эффективности Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных темах, озвученных Путиным в рамках «Прямой линии».

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    21 декабря 2024, 09:25 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Хуситы сообщили об ударе ракетой «Палестина-2» по военной цели в Тель-Авиве

    Tекст: Александра Юдина

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о гиперзвуковом ударе по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2».

    Правящее на севере Йемена движение выступило с заявлением о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для атаки использовалась ракета «Палестина-2», которая могла успешно поразить цель.

    Хуситы указывают, что их ракетные войска смогли точно поразить военный объект в оккупированном Яффо (Тель-Авиве), а противовоздушная оборона Израиля не смогла перехватить данную ракету.

    Это заявление последовало после недавнего объявления хуситов о применении беспилотников для атак по Тель-Авиву и южным районам Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, что привело к гибели девяти человек и разрушило ключевые объекты инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

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    21 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    США решили отменить награду в 10 млн долларов за аль-Джулани

    Помощник госсекретаря Лиф сообщила о решении США отменить награду за аль-Джулани после захвата им власти в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон решил отменить вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о лидере «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмеде аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф после переговоров с ним в Сирии.

    Лиф пояснила, что в Дамаске она провела встречу с аш-Шараа, где обсуждались принципы политического перехода в Сирии и вопросы безопасности. Вашингтон подчеркнул необходимость предотвращения угрозы со стороны террористических группировок как в Сирии, так и за ее пределами, включая США и их партнеров в регионе, передает ТАСС.

    «Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды», – заявила Лиф. Она добавила, что отмена награды является частью политического решения в связи с началом взаимодействия с ХТШ*. «В противном случае я должна была бы вызвать ФБР и арестовать его», – отметила Лиф.

    «Он (аш-Шараа) производил впечатление прагматичного человека. Конечно, мы уже в течение какого-то времени слышим некоторые весьма прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам – от прав женщин до защиты всех общин», – уточнила Лиф. Она отметила важность осмотрительности в оценках действий новых властей Сирии, подчеркнув, что о них «будут судить по делам, а не только по словам».

    Вместе с Лиф Дамаск посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Поездка американских дипломатов в Сирию стала первой с 2012 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя в шутку предложил США предоставить информацию об аш-Шараа, которого Госдеп признал террористом, за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов. Политолог Глеб Кузнецов указывал, что изначально аль-Джулани был послан в Сирию ИГ*, но после разгрома группировки преследовал членов ИГ* на контролируемой ХТШ* территории.

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    20 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Путин поручил развивать военно-спортивные лагеря в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по созданию сети военно-спортивных лагерей, которые будут способствовать формированию у молодежи мотивации для поступления на военную службу.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что правительство России должно совместно с исполнительными органами субъектов рассмотреть вопросы обустройства и развития таких лагерей. Эти объекты будут выполнять спортивно-оздоровительные функции и служить площадками для подготовки молодежи к военной службе.

    Доклад о проделанной работе и предложениях по этому вопросу президент ожидает получить до 15 февраля 2025 года.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, благодаря созданной в стране благоприятной атмосфере.

    Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью.

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    20 декабря 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин предложил увеличить необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей

    Путин предложил увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами сумму корпоративной выплаты на детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тыс. до 1 млн рублей.

    Российский лидер подчеркнул, что ответственный бизнес уже помогает демографической политике, «заботится о здоровье сотрудников, учитывая членов их семей, предоставляя социальные пакеты». «Ряд компаний пошел дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять», – уточнил Путин, передает ТАСС.

    «Сегодня такая единовременная выплата у компаний своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физлиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тыс. рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до 1 млн», – сообщил глава государства.

    Ранее Путин заявил о необходимости поощрять компании, выплачивающие корпоративный семейный капитал при рождении ребенка, отметив, что такие выплаты уже освобождены от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов.

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    20 декабря 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости переломить тенденцию снижения рождаемости в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изменения текущих негативных тенденций в стране, связанных с рождаемостью и браками.

    Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей заявил о необходимости переломить негативные тенденции, связанные со снижением рождаемости и откладыванием вступления в брак в России, передает ТАСС.

    «Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить», – сказал глава государства.

    Ранее Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал заседание Государственного совета, на котором Путин подведет итоги Года семьи и будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.

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