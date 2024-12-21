Глава МИД Турции назвал Путина хорошим стратегом

Эксперт рассказала о перспективах демографического перелома в России

Политолог Кислицына: Ставка на комплексный подход к повышению рождаемости даст позитивные результаты

Tекст: Андрей Резчиков

«Как было обозначено на заседании Госсовета, национальный проект «Семья» учитывает меры поддержки большой многопоколенной семьи. Это не только родители и дети, но и старшее поколение – бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре.

«Такой подход включает в себя как конкретные меры и инструменты поддержки, так и ценностное измерение. Президент неоднократно говорил об этом и сегодня вновь озвучил свою убежденность в том, что большая семья, в которой растет много детей, – это есть и должен быть образ будущего России», – добавила эксперт.

Она напомнила, что новый нацпроект «Семья» будет реализовываться со следующего года, но уже «сейчас можно говорить о том, что профильными органами власти проделана большая работа по его формированию».

«Большую роль в этом процессе сыграла комиссия Госсовета РФ по направлению «Семья» под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Комиссия, в частности, агрегировала запросы и инициативы со стороны регионов для последующего внесения в паспорт нового национального проекта», – добавила спикер.

По ее словам, вопросы, связанные с демографической повесткой, постоянно находятся в фокусе внимания профильных органов власти. «Ряд из них сегодня был затронут на заседании Госсовета и на «Итогах года» с Путиным. В частности, речь шла о развитии малых городов и сельской местности, создании там комфортных условий для жизни семей с детьми», – напомнила специалист.

Кислицына также отметила, что глава государства озвучил инициативу о распространении семейной ипотеки на вторичную недвижимость там, где не строится новое жилье. «Это большой вклад в жилищное благополучие семей в небольших населенных пунктах», – подчеркнула спикер.

Обеспечение демографического перелома, добавила эксперт, «это большой вызов для нашего государства, как и для многих зарубежных стран, как отмечал президент». Она напомнила о поручении главы государства сформировать стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года, которая была «написана семьями и для семей».

«Россия делает ставку на комплексный подход к повышению рождаемости: комбинирует работу с ценностными ориентирами и системные меры поддержки семей с детьми. Полагаю, что в долгосрочной перспективе такая стратегия даст позитивные результаты», – заявила Кислицына.

В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей. Президент отметил, что в семьях растет доля третьих и последующих детей. «Так, в 2018 году их было 23,3%, а в прошлом году – уже более 30%. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнется в наступающем году», – сказал Путин.

Глава государства назвал огромным трудом воспитание троих, четверых и более детей. «И матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – подчеркнул президент.

Путин призвал делать все возможное, «чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше». «А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть. Одна из них касается пенсионного обеспечения: уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты», – напомнил российский лидер, добавив, что «такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет».