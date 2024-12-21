Водителя службы такси Bolt в Ужгороде отстранили за отказ говорить на украинском

Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве

Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»

Tекст: Мария Иванова

В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.

Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.

Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.

Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.