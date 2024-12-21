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Водителя службы такси Bolt в Ужгороде отстранили за отказ говорить на украинском
Жительница Ужгорода Ольга Светлинец пожаловалась на водителя службы такси Bolt, отказавшегося говорить на украинском языке, это привело к его отстранению от пользования сервисом, сообщают украинские СМИ.
Светлинец в соцсетях заявила, что водитель отменил поездку, когда она попросила его говорить на украинском. Компания Bolt в ответ на жалобу заявила, что к водителю применены «все необходимые меры», его «отстранили от пользования сервисом», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риге министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt за то, что таксист общался с ней на русском языке. Позднее выяснилось, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком.
Bolt – эстонская компания, предлагающая услуги агрегатора такси, работает во многих странах.