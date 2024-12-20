Роскомнадзор сообщил о глобальном сбое в работе Steam

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой на платформе Steam

Tекст: Мария Иванова

Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam, сообщает РИА «Новости». Жалобы на некорректную работу сервиса поступают из разных уголков планеты, включая США, Италию и Германию. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора получил информацию о проблемах с доступом и функциональностью сервиса.

Проблемы начались накануне, когда россияне начали массово сообщать о сбоях. По данным сервиса Downdetector, первые жалобы стали фиксироваться после 21.30 по московскому времени, а пик наблюдался около 22.15.

В Роскомнадзоре отметили, что на данный момент не планируют вводить какие-либо ограничительные меры в отношении Steam. Ведомство продолжает следить за ситуацией и анализировать поступающую информацию о сбоях.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей.

До этого в пресс-службе Роскомнадзора также заявляли, что блокировка страницы сообщества Steam не вводилась в России