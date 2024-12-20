Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Роскомнадзор сообщил о глобальном сбое в работе Steam
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой на платформе Steam
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, о проблемах сообщают пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию, причем пик жалоб в России пришелся на вечернее время.
Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam, сообщает РИА «Новости». Жалобы на некорректную работу сервиса поступают из разных уголков планеты, включая США, Италию и Германию. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора получил информацию о проблемах с доступом и функциональностью сервиса.
Проблемы начались накануне, когда россияне начали массово сообщать о сбоях. По данным сервиса Downdetector, первые жалобы стали фиксироваться после 21.30 по московскому времени, а пик наблюдался около 22.15.
В Роскомнадзоре отметили, что на данный момент не планируют вводить какие-либо ограничительные меры в отношении Steam. Ведомство продолжает следить за ситуацией и анализировать поступающую информацию о сбоях.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей.
До этого в пресс-службе Роскомнадзора также заявляли, что блокировка страницы сообщества Steam не вводилась в России