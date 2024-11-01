Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam
В Госдуме опровергли вмешательство Роскомнадзора в работу сервиса Steam
Сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По словам Горелкина, сбои в доступе к Steam не связаны с действиями Роскомнадзора, передает ТАСС.
«По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с доступом к сервису находятся в сфере ответственности самой платформы.
Ранее пользователи в России сообщили о сбоях в работе Steam, включая проблемы с сайтом, мобильным приложением и загрузкой страницы магазина. В качестве решения проблемы некоторые пользователи предлагают смену языковых настроек магазина приложений.
В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства. В России также захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи данных операторов США и угрозы кибератак.