В РФ захотели запретить сервис SpeedTest из-за киберрисков

В России захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи США данных операторов и угроз кибератак

Tекст: Денис Тельманов

Инициатива, выдвинутая Международной академией связи (МАС), уже получила поддержку в Госдуме и ФСБ, пишут «Известия».

Эксперты MAC опасаются, что данные, которые собирает компания Ookla, владеющая SpeedTest, могут использоваться иностранными спецслужбами для организации кибератак.

Президент МАС Анастасия Оситис выражает беспокойство, что американцы через SpeedTest создали глобальную систему контроля сетей связи, что может быть использовано как инструмент для кибератак.

Академик МАС Сергей Мельник подчеркнул, что собранные данные о сетях могут попасть в руки спецслужб и использоваться для DDoS-атак. Специалисты предлагают операторам удалить софт Ookla из своих систем и перейти на российские аналоги, такие как «Линкметр».

Представители российских операторов, опрошенные «Известиями», отметили, что, хотя SpeedTest является самым массовым сервисом в России, есть и другие, как отечественные, так и зарубежные. Например, сервис TelecomDaily «Мегабитус» или QMS от «Ростелекома».

По мнению экспертов, запрет SpeedTest может быть реализован без значительных проблем для пользователей, так как на рынке уже доступны альтернативные решения.

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