Эксперт: Кибератаки на Роскомнадзор говорят о панике среди экстремистов

ИТ-эксперт Данюк: Провал атак на Роскомнадзор доказали защищенность нашего информпространства

Tекст: Олег Исайченко

«Атаки на ресурсы Роскомнадзора не достигают своих целей. Мы видим, что все работает без ограничений. Сами атаки, вероятно, связаны с блокировкой Discord, потому что эта блокировка в известной степени мешает и усложняет жизнь злоумышленникам», – пояснил Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Это классическая «ответка» от киберпреступников, мошенников и экстремистов, что свидетельствует об их обеспокоенности и даже панике. И, кстати, это поведение отличается от реакции обычных граждан, которые, как мы знаем, первым делом просто стали искать альтернативы Discord», – напомнил собеседник.

«Мы видим, что РКН и в целом наше цифровое пространство привыкло ко всевозможным атакам. Россия выработала хорошие механизмы, благодаря которым DDoS-атаки не мешают работе ведомств и цифровых институтов», – подчеркнул эксперт.

«Discord, среди прочего, пользовались разные злоумышленники, бандиты, экстремисты всех мастей. Правильность нашей политики доказывает и блокировка Discord в Турции. Эта площадка опасна для пользователей не только в России, но и по всему миру. Она представляет реальную угрозу – особенно для детей», – отметил спикер.

«Самое интересное, что у РКН не было цели блокировать Discord – площадка просто была обязана выполнять российское законодательство и удалять со своей платформы тот контент, который не соответствует нашим законам. Но этого не происходило, администрация навстречу не шла, так что результат логичен и закономерен», – резюмировал аналитик.

Ранее стало известно о DDoS-атаках на ресурсы Роскомнадзора (РКН), однако они не достигают своих целей, все работает без ограничений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В отношении ресурсов РКН фиксируем DDoS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с. Ресурсы РКН, в том числе сайт РКН, работают без ограничений. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей», – говорится в сообщении.

Сообщения о неполадках поступали из Москвы и Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Карелии, а также из США. В основном пользователи жаловались на сбои в работе сайта.

Незадолго до этого РКН заблокировал платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства, выполнение которых «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».

Ранее РКН направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов. Несколько интернет-страниц с такими материалами так и не были удалены. «Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации – мессенджер проигнорировал судебное решение», – добавили в РКН.

В Турции также заблокировали Discord за отказ руководства соцсети предоставить данные службам безопасности страны.