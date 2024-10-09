Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».0 комментариев
Эксперт: Кибератаки на Роскомнадзор говорят о панике среди экстремистов
ИТ-эксперт Данюк: Провал атак на Роскомнадзор доказали защищенность нашего информпространства
DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора вызваны блокировкой Discord, но у злоумышленников ничего не получилось – Россия выработала хорошие механизмы защиты от таких инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее стало известно, что DDoS-атаки на ресурсы РКН не помешали работе российских ресурсов.
«Атаки на ресурсы Роскомнадзора не достигают своих целей. Мы видим, что все работает без ограничений. Сами атаки, вероятно, связаны с блокировкой Discord, потому что эта блокировка в известной степени мешает и усложняет жизнь злоумышленникам», – пояснил Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
«Это классическая «ответка» от киберпреступников, мошенников и экстремистов, что свидетельствует об их обеспокоенности и даже панике. И, кстати, это поведение отличается от реакции обычных граждан, которые, как мы знаем, первым делом просто стали искать альтернативы Discord», – напомнил собеседник.
«Мы видим, что РКН и в целом наше цифровое пространство привыкло ко всевозможным атакам. Россия выработала хорошие механизмы, благодаря которым DDoS-атаки не мешают работе ведомств и цифровых институтов», – подчеркнул эксперт.
«Discord, среди прочего, пользовались разные злоумышленники, бандиты, экстремисты всех мастей. Правильность нашей политики доказывает и блокировка Discord в Турции. Эта площадка опасна для пользователей не только в России, но и по всему миру. Она представляет реальную угрозу – особенно для детей», – отметил спикер.
«Самое интересное, что у РКН не было цели блокировать Discord – площадка просто была обязана выполнять российское законодательство и удалять со своей платформы тот контент, который не соответствует нашим законам. Но этого не происходило, администрация навстречу не шла, так что результат логичен и закономерен», – резюмировал аналитик.
Ранее стало известно о DDoS-атаках на ресурсы Роскомнадзора (РКН), однако они не достигают своих целей, все работает без ограничений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«В отношении ресурсов РКН фиксируем DDoS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с. Ресурсы РКН, в том числе сайт РКН, работают без ограничений. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей», – говорится в сообщении.
Сообщения о неполадках поступали из Москвы и Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Карелии, а также из США. В основном пользователи жаловались на сбои в работе сайта.
Незадолго до этого РКН заблокировал платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства, выполнение которых «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».
Ранее РКН направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов. Несколько интернет-страниц с такими материалами так и не были удалены. «Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации – мессенджер проигнорировал судебное решение», – добавили в РКН.
В Турции также заблокировали Discord за отказ руководства соцсети предоставить данные службам безопасности страны.