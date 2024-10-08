Эксперт: Discord дошел до предела

Эксперты объяснили блокировку Discord в России

«Юридически Discord уже давал поводы для своей блокировки, однако у государства нет задачи во что бы то ни стало заставить кого-то исполнять требования законодательства в ущерб гражданам», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов.



По его словам, компания получала предупреждения, штрафы, но при этом ей позволяли и дальше работать на российском рынке, понимая популярность и значимость этой площадки для определенных категорий россиян. «Но у всего есть предел, и Discord до него дошел», – подчеркнул Виноградов.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев отметил, что Discord был включен в список «на приземление» еще в 2021 году, и до сих пор не выполнил основные обязанности иностранного лица. «В частности, не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создал филиал или представительство, а также не разместил форму для направления обращений в свой адрес», – отметил он.

«На платформе до сих пор остается множество противоправных материалов. По данным Роскомнадзора, только с 20 сентября в отношении платформы было вынесено сразу пять новых решений. Несмотря на это, санкции в отношении сервиса до сих пор выражались лишь в виде предупреждений и штрафов, несоизмеримо меньшими, чем могли бы наложить регуляторы США и ЕС. То есть площадка продолжает нарушать законодательство, но при этом работает с российскими пользователями. Другими словами, сервис придерживается крайне избирательной политики, отказываясь от того, что считает некомфортным для себя. Вероятно, это и стало следствием принятого регулятором решения», – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что мессенджер Discord заблокирован на российской территории за нарушение требований закона.

До этого Роскомнадзор (РКН) требовал от администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе были материалы с детской порнографией, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее ФСБ сообщала, что украинские кураторы через Discord подговорили девятерых несовершеннолетних в России на подготовку нападений.

Завкафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Discord угрожает безопасности российских детей в интернете: «Модерация платформы вообще бездействует. Не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, позволяет украинским спецслужбам вовлекать в страшные преступления подростков. Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей в интернете. Тем более тут речь про детей. Ради их безопасности нужно как можно быстрее заблокировать Discord».