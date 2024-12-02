Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Социал-демократы закрепили лидерство на выборах в Румынии
ЦИК Румынии: Социал-демократическая партия лидирует с 22,78% голосов после обработки 99% протоколов
На парламентских выборах в Румынии, прошедших 1 декабря, социал-демократическая партия лидирует с 22,78% голосов в сенате и 23,41% в палате депутатов, согласно данным ЦИК после обработки 99% протоколов.
Социал-демократическая партия Румынии выходит на первое место на парламентских выборах, получив 22,78% голосов в сенате и 23,41% в палате депутатов. Это подтверждается данными Центральной избирательной комиссии после подсчета 99% протоколов, сообщает РИА «Новости».
Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря, на которых граждане выбирали представителей в палату депутатов и сенат на следующие четыре года. В числе других партий, прошедших в сенат, – «Альянс за объединение румын» (18,13%), Национал-либеральная партия (14,44%), «Союз спасения Румынии» (11,96%) и «Спасите Румынию S.O.S» (7,57%).
В палату депутатов, кроме социал-демократов, прошли AUR с 17,82%, НЛП с 13,51%, USR с 12,05%, S.O.S RO с 7,16%, UDMR с 6,46% и POT с 6,29%. Всего в парламент баллотировались около 10 тыс. человек, но места получат только 456.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения вмешивательства в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.