  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Лондон изменил позицию после применения «Орешника»
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня

    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская молодежь все активнее стремится к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту» и отвергая иностранные идеалы, заявил директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев.

    По его словам, это результат преодоления ценностного вакуума у младшей молодежи, передает ТАСС. Молодые россияне осознают возможность самореализации в своей стране и хотят оставаться в России.

    Ермолаев подчеркнул, что «российская мечта» принципиально отличается от американской, китайской и европейской. В 2025 году, согласно прогнозу ВЦИОМ, она начнет обретать более четкие очертания и станет заметнее.

    Эксперт отметил, что мировоззрение молодежи до 18 лет также меняется. Российская культура становится более значимой, и у молодежи расширяется репертуар культурных альтернатив. Молодые люди черпают вдохновение не только в западных, но и в восточных культурах, находя примеры для подражания и в России.

    Ермолаев заявил, что эти изменения – результат усилий в сфере молодежной политики за последние два года. 2022 и 2023 годы были временем адаптации и тактических решений, а 2024 год станет годом глубокой перезагрузки политики. По его словам, началась серьезная системная работа по определению и реализации целей.

    Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон о молодежной политике, усилив патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. В законе появились новые направления, включая поддержку молодежных НКО.

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    17 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    На сооснователя «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии

    На сооснователя «Короля и Шута» Балунова составили протокол о дискредитации армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении одного из основателей рок-группы «Король и Шут», гитариста Александра Балунова.

    Как сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, протокол составлен на основании публикаций музыканта в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    Балунову вменяют пять публикаций, размещенных в период с июля по октябрь 2024 года. По материалам дела, в этих текстах содержится негативная оценка действий российских Вооруженных сил и верховного главнокомандующего в рамках специальной военной операции. В трех из них также использован хэштег с националистическим лозунгом.

    Александр Балунов в 1988 году совместно с Михаилом Горшеневым и Александром Щеголевым основал группу, которая позже получила название «Король и Шут». Балунов играл в группе на гитаре, но после 2006 года эмигрировал в США. Начиная с 2016 года, он выпустил несколько книг, посвященных истории группы.

    Ранее Тверской суд Москвы признал стендапера Данилу Поперечного виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

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    17 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Определены самые привлекательные особые экономические зоны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России совместно с Министерством экономического развития подвела итоги восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

    В исследовании оценивали 33 ОЭЗ из 27 регионов России. Методология рейтинга основывается на прозрачности, объективности и учете значимых факторов инвестиционного климата, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

    Врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов отметил, что за 19 лет ОЭЗ стали ключевыми драйверами развития территорий, где реализуются почти 1,3 тыс. уникальных проектов с инвестициями в 6,3 трлн рублей и планами на создание 150 тыс. рабочих мест. «ОЭЗ, безусловно, эффективный инструмент», – заявил Солдатов.

    Победителем в номинации «Динамично развивающаяся ОЭЗ» признана ОЭЗ «Кулибин», «Комфортный старт для резидентов» – ОЭЗ «Ульяновск», а «Стабильный рост» – ОЭЗ «Алга». Среди промышленно-производственных и портовых зон лидерами стали «Липецк», «Алабуга» и «Тольятти». Среди технико-внедренческих зон лидируют «Технополис Москва», «Санкт-Петербург» и «Дубна».

    Директор ассоциации Михаил Лабудин подчеркнул важность совершенствования методов оценки и введения новых показателей, таких как участие в промышленных туристических маршрутах. Он отметил возрастающую привлекательность российских ОЭЗ для инвесторов и их вклад в стабильное развитие экономики.

    Ранее в Москве прошел форум с участием России и ОАЭ, на котором обсуждалось развитие особых экономических зон стран БРИКС для создания конкурентных преимуществ и привлечения международных инвестиций.

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    18 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Медведев указал на возможность считать The Times законной целью

    Медведев указал на возможность считать The Times законной целью из-за публикации о Кириллове

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности рассматривать руководство The Times как законную цель России в ответ на публикацию, оправдывающую теракты против российских должностных лиц.

    В своем Telegram-канале он резко отреагировал на статью британского издания The Times, где отмечалось, что теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова якобы может считаться «законным актом обороны».

    Медведев указал, что если следовать данной логике, то все должностные лица НАТО, участвующие в эскалации конфликта на Украине и поставляющие оружие, могут стать законными целями для России.

    Он добавил, что к законным целям можно отнести и «пособников исполнителей военных преступлений», включая руководство The Times.

    Политик подчеркнул, что в Лондоне «много чего случается», тем самым намекая на возможность ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова, поскольку Вашингтон «создал и поддерживает киевский режим».

    Медведев подчеркнул необходимость поймать убийц начальника российских войск РХБЗ и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

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    17 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Мишустин утвердил премии для медалистов Олимпийских игр в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России определило размеры денежных премий для российских медалистов Олимпийских игр в Париже 2024 года.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единовременные денежные премии для российских спортсменов – медалистов Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает ТАСС. За золотую медаль будет выплачиваться 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, а за бронзовую – 1,7 млн рублей.

    На прошедших Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, что принесет каждой из них по 2,5 млн рублей в качестве вознаграждения. Всего в состязаниях приняли участие 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом, им было запрещено демонстрировать свою национальную принадлежность и участвовать в командных дисциплинах.

    Накануне президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Глава государства объявил о премиях в 3 млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже.

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    18 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Подростки задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростове-на-Дону трое подростков задержаны за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

    Поджог произошел вечером 14 декабря на четвертом пути станции Ростов-Товарный, передает РИА «Новости».

    В ходе следственных действий силовики установили причастность к преступлению троих несовершеннолетних. Они задержаны и допрошены. На допросе подростки признали вину и рассказали об обстоятельствах инцидента. В настоящее время следователь организует комплекс мероприятий для выяснения всех деталей происшествия и причин поджога.

    Следствие также назначило проведение ряда экспертиз, чтобы установить технические и другие характеристики, связанные с поджогом и его последствиями.

    Ранее полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, который получал инструкции от куратора через мессенджер. Кроме того, сообщалось, что в Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.

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    18 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    В Греции назвали антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза.

    Вилиардос в своем выступлении на заседании, посвященном обсуждению работы министерства иностранных дел, заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является позорным призывом к Третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ укрепляет поддержку Евросоюза для Украины в борьбе с Россией и вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя.

    Вилиардос отметил, что Европарламент уже принимал в июле резолюцию, фактически объявляющую России тотальную войну, но новая резолюция идет еще дальше, не исключая поставки боевых самолетов и крылатых ракет. Он подчеркнул, что документ не накладывает ограничений на использование этого оружия, что может привести к нападению на всю Россию.

    Депутат также указал на то, что резолюция игнорирует факт возможного ядерного конфликта, и не рассматривает дипломатические шаги для мирного урегулирования. Он отметил, что резолюция полна обвинений, угроз и требований, и это крайне опасная ситуация, требующая осторожного подхода.

    По его мнению, отсутствие упоминаний о прямом участии НАТО и последствиях для европейских граждан свидетельствует о том, что некоторые члены Европарламента потеряли связь с реальностью. Он подчеркнул, что торговые и валютные войны зачастую заканчиваются обычными войнами, и в данном случае речь идет о возможном применении ядерного оружия.

    Ранее депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    18 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

    Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло, заявил Рябков журналистам, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что любые шаги по восстановлению отношений между двумя странами потребуют времени. Вопросы, связанные с графиками и маршрутами, пока остаются неопределенными, добавил он. Тем не менее, по словам Рябкова, Москва открыта для диалога и готова обсудить любые инициативы, которые могут быть предложены американской стороной.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    18 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Герасимов заявил об участии США в конфликте после ударов по территории России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что США стали участниками конфликта после ударов дальнобойными системами по территории России, что ведет к эскалации.

    Герасимов отметил, что санкционированное США и их союзниками по НАТО применение дальнобойных систем оружия по территории России стало очередным витком эскалации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Вашингтон разрешил своим силам использовать эти системы по российской территории.

    По словам Герасимова, Вооруженные силы Украины самостоятельно не обладают возможностями для введения данных космической разведки и подготовки полетных заданий для ракет. Начальник Генштаба добавил, что вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на Украине создает глобальные риски. Кризис на Украине, по его мнению, остается ключевым фактором военно-политической обстановки как на региональном, так и глобальном уровнях.

    В ответ на удары по российским территориям Брянской и Курской областей, Россия провела испытание новой ракетной системы средней дальности «Орешник». Герасимов отметил, что российские Вооруженные силы реагируют на действия США, исходя из оценок угроз безопасности. Испытание было проведено по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.

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    18 декабря 2024, 14:59 • Новости дня
    «Деда Мороза» из Бугульмы заподозрили в педофилии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бугульме задержали 54-летнего мужчину, который долгое время играл роль Деда Мороза в новогодние праздники, по подозрению в растлении ребенка и распространении записи преступления в интернете.

    Мужчину заподозрили в растлении шестилетней дочери своих друзей, передает телеканал «360».

    По его данным, инцидент произошел, когда отец девочки пригласил подозреваемого для ремонта балкона. Пока хозяин отсутствовал, мужчина надругался над ребенком, сняв это на видео и затем распространив в интернете, сообщает телеканал.

    Следователи полагают, что задержанный может быть причастен к ряду аналогичных преступлений. В ходе обыска у него дома были обнаружены детские носки и белье, а также переписки с несовершеннолетними на телефоне. СМИ сообщают, что ранее он уже был судим за хранение детской порнографии.

    В соцсетях одна из матерей отметила, что однажды остановила мужчину, когда он водил детей на пруд без согласия родителей. Кроме того, на его странице в соцсети обнаружено множество снимков с детьми.

    В ноябре в Перми началась процессуальная проверка сообщений о действиях банды педофилов. В августе работавшему в Свердловской области учителем музыки Евгению Полежаеву дали 23 года колонии строгого режима за изнасилования мальчиков от десяти до тринадцати лет.

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    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

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    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

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    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

    Угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа. Чем закончится разлад в «либеральной семье» Канады? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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