Житель Алтая получил 20 лет строгого режима за попытку отравить военных

Житель Алтая получил 20 лет строгого режима за попытку отравить мобилизованных военных

Tекст: Мария Иванова

Суд в Барнауле приговорил жителя Алтая к 20 годам строгого режима за попытку отравления мобилизованных военнослужащих, сообщает РИА «Новости». Обвиняемый, 1981 года рождения, работал в заведении общественного питания и через соцсети установил контакт с представителями специальных служб Украины. Он выражал радикальные взгляды на политическую ситуацию в России и высказывал намерение поддержать вооруженные силы Украины.

ФСБ сообщила, что подозреваемый попытался отравить военнослужащих, использовав вещество, способное вызвать острое отравление и даже летальный исход. Для подтверждения своих действий он снял видео, которое затем отправил украинским специальным службам. Специалисты провели экспертизы, подтвердив высокую опасность использованного вещества.

Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ст. 275 (покушение на государственную измену). Ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Алтайского края за отравление воды для российских военнослужащих.