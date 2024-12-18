Disney изменил трансгендерного персонажа Pixar на цисгендера

Disney убрал гендерную идентичность трансгендерного персонажа в сериале «Победа или поражение»

Tекст: Мария Иванова

Компания Disney приняла решение изменить гендерную идентичность персонажа в предстоящем анимационном сериале Pixar «Победа или поражение» («Win or Lose»), сообщает The Guardian.

Вместо трансгендерного подростка персонаж будет представлен как цисгендерная девушка. Это решение было мотивировано стремлением студии позволить родителям самим обсуждать с детьми сложные темы, отмечается в официальном заявлении компании.

Источник, близкий к проекту, сообщил The Hollywood Reporter, что решение о смене гендера персонажа было принято несколько месяцев назад.

В сериале, премьера которого состоится на Disney+ в феврале, представлена история о команде по софтболу Pickles. Одну из ролей озвучивает комик Уилл Форте. Однако из-за изменений, внесенных Disney, значительная часть реплик, касающихся гендерной идентичности персонажа, была удалена.

Трансгендерная актриса Шанель Стюарт, озвучивающая этого персонажа, выразила свое разочарование решением студии. Она сказала, что была очень взволнована возможностью представить свою историю и помочь поддержать трансгендерную молодежь, добавив: «Трансгендерные истории важны и заслуживают того, чтобы их услышали». Несмотря на изменения, Стюарт подтвердила, что ее персонаж останется в шоу, но будет представлен как «цисгендерная, гетеросексуальная девушка».

Мать актрисы, Кейша Стюарт, подчеркнула, что, хотя некоторые родители могут быть не готовы к таким обсуждениям, все должны быть представлены в медиа. Она также отметила, что это решение стало очередным ударом по сообществу ЛГБТК, особенно для трансгендерной молодежи. В прошлом Disney уже сталкивалась с критикой за подход к ЛГБТК-персонажам, что нередко влияло на возможность компании продавать фильмы и сериалы в странах, где содержание на эту тему запрещено или подвергается цензуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Трамп намерен демобилизовать трансгендеров, чья численность оценивается в 15 тыс. человек.

Кроме того спикер Палаты представителей Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответствии с их гендерной идентичностью.

Миллиардер Илон Маск раскритиковал идею о тюремных сроках за «неправильное» гендерное обозначение человека, говоря о новом шотландском законе.