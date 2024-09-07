Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Маск назвал безумным закон в Шотландии о тюрьме за «неправильное» название трансгендеров
Миллиардер Илон Маск раскритиковал идею о тюремных сроках за «неправильное» гендерное обозначение человека, говоря о новом шотландском законе.
«Это безумие», – отреагировал Маск на введение нового закона в Шотландии об обозначении гендеров, передает РИА «Новости».
Согласно этому закону, в Шотландии могут отправить в заключение на срок до семи лет, если человек назовет трансгендера мужчиной или женщиной, а тот посчитает это неправильным обозначением.