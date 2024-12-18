Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Ростех представил жилет выживания для летчиков
Ростех разработал жилет с аварийным запасом для летчиков
Госкорпорация «Ростех» создала современный носимый аварийный запас для пилотов, включающий в себя жилет с броней, маяк и компас.
Ростех разработал новый носимый аварийный запас (НАЗ) для выживания летчиков в экстремальных условиях, сообщает РИА «Новости». Жилет содержит необходимые элементы для выживания, включая воду, фонарь-маяк с инфракрасным модулем, особый компас, нож и аптечку. Комплект также оснащен встроенной броней и универсальной кобурой для пистолета, облегчающей переноску перегрузок.
Ранее такие жилеты с аварийным запасом не выпускались серийно. Обычно аварийные запасы хранятся отдельно от экипажа и могут быть утеряны или повреждены. Новый жилет будет всегда с пилотом, обеспечивая более надежную защиту.
В Ростехе сообщили: «Специально для нового НАЗ создан фонарь-маяк с инфракрасным модулем. Такой маяк позволяет обнаружить потерпевшего аварию летчика ночью с расстояния до трех километров». Фонарь также способен светить синим светом для обнаружения следов крови и излучать в тепловом диапазоне.
В жилете также имеется мягкая фляга с водой и дополнительная емкость с фильтром для ее очистки. Встроенная система эвакуации с лентами и карабинами позволяет быстро извлекать летчика из воздушного судна или с земли. Серийное производство жилетов запланировано на 2025 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил дрон «Депеша», который оснащен системой оптоволоконного управления. Ростех разработал искусственный интеллект, способный прогнозировать катаклизмы. Кроме того, Ростех завершил испытания клея, предназначенного для использования в военной электронике.